ユヴェントスにおけるトゥーン・コープマイネルスの状況は、短期間で完全に変わったようだ。チーム内の最近の動きにより、オランダ代表で32試合出場を誇る同選手をめぐって新たな疑問符が浮上していると、Calciomercatoが報じている。

コープマイネルスは、ルチアーノ・スパレッティ監督の序列でますます後退している。その背景にあるのが、ここまで非常に好調なプレシーズンを送っているドウグラス・ルイスの復帰だ。

ドウグラス・ルイスは昨季、ノッティンガム・フォレストとアストン・ヴィラにレンタル移籍していたが、現在は再びユヴェントスでチャンスをつかもうとしている。これにより、コープマイネルスには新たなライバルが加わることになり、シーズン開幕前にもかかわらず、すでにポジション争いに敗れたようだ。

「ルイスのパフォーマンスは、コープマイネルスの将来を完全に揺るがしている」とCalciomercatoは伝えており、オランダ代表戦士の退団の可能性も視野に入れている。コープマイネルスは、より多くの出場時間を望んでいるという。

プレミアリーグに活路があるかもしれない。アストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドの両クラブが、コープマイネルスに関心を示しているとされる。ユヴェントスは移籍金として約3000万ユーロを求めている。

ただし、レンタル移籍も選択肢に含まれている。その場合でもユヴェントスは、一定の目標達成と連動した買い取り義務を盛り込みたい考えだという。現時点で、コープマイネルス退団に向けた「本格的な動き」が進められているようだ。