セルビア戦（2-1）でシャビ・エルナンデス監督が並べた先発メンバーには、目を引く名前があった。テウン・コープマイネルスが、代表監督によって左センターバックに配置されたのだ。

コープマイネルスはNOSの取材に対し、自身の役割を説明した。「主に守備では中央でプレーして、攻撃では可能ならすぐに左のトップ下の位置に入ることが求められていた。そうすることで、後ろは3枚になって、その前にジョーイ・フェールマンが入る形だった」

「そこは時々探りながらだった。もちろんボールを奪ったからといって、やみくもに前へ走ればいいわけではないからね。でも何度かいい形でその位置に入れたと思うし、また前線の深い位置にも入っていけた。ノア・ラングがボールを出してくれた」とユベントスの選手は語った。

それでも、コープマイネルスにとっては重労働だった。「相手にカウンターを受けたり、こちらの攻撃が終わったりしたら、すぐにまた中央のポジションに戻らなければならなかった。少し手探りではあったけど、すごく楽しかったよ」

この万能型プレーヤーは、ワールドカップではオランダ代表で一度右ウイングとしてプレーしたこともある。「たしか僕は右ウイングからセントラルミッドフィルダー、そして左センターバックへと移ってきたんだと思う」とコープマイネルスは笑った。

「ロナルド・クーマンさんに、ゴールでもいいかと聞いてみたんだけど、そこまでは行き過ぎだと言われたよ」と、28歳のカストリクム出身選手は冗談めかして話した。「でも、そう言っていいなら、僕はいろいろなポジションで起用できる選手だよ」

元AZのコープマイネルスは、それでもセルビア戦を大いに楽しんでいた。「このポジションは自分に合っている。トップ下と左センターバックでプレーするのは好きなんだ」と締めくくった。