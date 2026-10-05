セルビア戦（2-1）でシャビ・エルナンデスの先発メンバーに、ひときわ目を引く名前があった。テウン・コープマイネルスが、代表監督によって左センターバックに配置されたのだ。

コープマイネルスはNOSの取材に対し、自身の役割を説明した。「主に守備では中央でプレーし、攻撃では可能であれば、すぐに左のトップ下の位置に入らなければならなかった。そうすることで、後方は3枚になって、その前にジョーイ・フェールマンが入る形だった」

「そこは時々探りながらだった。もちろん、ボールを奪った時に何も考えず前へ走り出すわけにはいかないからね。でも、何度かうまくその位置に入れたと思うし、ノア・ラングがボールを出せる形で、また深い位置へ入っていくこともできた」と、ユヴェントスの選手は語った。

それでも、コープマイネルスにとっては重い仕事だった。「相手にカウンターを受けたり、こちらの攻撃が終わったりした時には、すぐにまた中央のポジションに戻らなければならなかった。少し探りながらではあったけど、とても楽しかったよ」

この多機能な選手は、ワールドカップですでに一度オランダ代表の右ウイングとしてプレーしている。「たしか僕は右ウイングからセントラルMF、そして左センターバックへと移ってきたんだと思う」と、コープマイネルスは笑った。

「ロナルド・クーマン監督には、ゴールでもいいかと聞いてみたけど、さすがにそれはやりすぎだと言われたよ」と、28歳のカストリクム出身者は冗談を飛ばした。「まあ、そういう言い方をするなら、僕はいろいろな役割をこなせるんだ」

それでも、元AZのこの選手はセルビア戦を大いに楽しんでいた。「このポジションは本当に自分に合っている。トップ下と左センターバックでプレーするのは楽しい」と締めくくった。