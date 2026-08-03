ルイス・ファン・ハールとオランダサッカー協会（KNVB）の間では、現時点で何も進展していない。妻のトゥルース・ファン・ハールがRTL Boulevardにそう語った。

この日 earlier、De Telegraafは、ファン・ハールがオランダ代表の監督として復帰する用意があると報じていた。現在74歳の指揮官は、「これまで以上に健康だ」と話していたという。

そのためトゥルース・ファン・ハールはRTL Boulevardからそのうわさについて質問を受けたが、事実はほとんどないと明かした。現時点ではKNVBとの話し合いも行われていないという。

「ルイスは最近、誰かに『KNVBはいつでも自分に電話していい』と話したのだと思います」とトゥルースは説明した。「どうやらそれがひとり歩きしてしまったようです。今のところ何も起きていませんし、ルイスは気持ちよくゴルフ場に立っています」

KNVBにもコメントを求めたとされるが、協会は新たな代表監督探しで忙しいと回答したという。現時点ではミハエル・ライツィヘルが最有力とみられている。

Voetbal Internationalによると、フットボール部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングと技術委員のクラレンス・セードルフは日曜日、現在U-21オランダ代表を率いる指揮官と「何時間にもわたって」話し合ったという。その中では、すでに詳細にも深く踏み込んだとされている。

この元オランダ代表は、ここ数週間にわたってKNVBの重要な候補と見なされてきた。理想的な候補と考えられていたアルネ・スロットの招へいが不可能だと判明したことで、人選は新たな局面に入った。ライツィヘルとの詳細な協議は、彼の候補者としての立場が今も非常に真剣に検討されていることを示している。ルート・ファン・ニステルローイが、現時点で残る唯一の有力な代替候補とみられている。