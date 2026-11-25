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サウジアラビア総合娯楽庁長官のトゥルキ・アラルシク顧問が、エジプトサッカーファンの間に疑問を巻き起こしている。エジプト屈指の伝統クラブであるイスマイリーが極めて苦しい時期を迎えるなか、同氏が自身の公式フェイスブックで同クラブに向けた短い投稿を行ったためだ。

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アラルシク氏は「イスマイリー」という一語のみを投稿し、その意図や投稿の背景にある可能性のある動きについての詳細は一切添えなかった。このため様々な解釈が飛び交っており、とりわけ多くのクラブサポーターが反応し、イスマイリーを救うために介入するよう同氏に求めるとともに、かつてのピラミッズでの経験にならった投資構想を歓迎している。

その後、このサウジアラビアの要人は数時間前にフェイスブックのストーリーでイスマイリーのユニフォームを投稿し、さらに疑問を深めることとなった。

turki al sheikh Facebook

投資プロジェクトの輪郭

一方、メディアパーソナリティのイブラヒム・ファイエク氏は自身のフェイスブックで、イスマイリーへの投資プロジェクトの可能性に関する詳細と条件を明かした。同氏は「この取引に公共投資ファンドやその他の政府系ファンドが関わることはなく、著名なアラブ人投資家による個人投資となる」と指摘したが、その人物の名前は明かさなかった。

ファイエク氏は「プロジェクトの実現には、エジプト政府の承認に加え、手続きを円滑にして取引の迅速な実行を保証するための行政上・事務上の障害の解消が必要だ。さらに、イスマイリア・スタジアムの長期使用権を確保し、投資家に同スタジアムを改修してインフラを近代化し、世界水準のスタジアムへと生まれ変わらせる全権を与える必要がある」と説明した。

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また、才能発掘のための世界的なアカデミーを設立するため、イスマイリア市内に賃貸方式で土地を割り当てる必要があるとも指摘した。これにより、エジプトサッカー界における主要な人材供給源というクラブの役割を取り戻す助けになるという。ファイエク氏によれば、条件には、クラブの利益に関わる意思決定について投資家に100%の全権を与えること、そして支配持ち分を80%とすることも含まれている。これは、イスマイリーの低迷と下部リーグへの降格の一因となった累積損失と負債に投資家が対処できるようにするためだという。

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公式の立場については、イスマイリーの運営を担う委員会のモハメド・ラエフ委員長が、投資に関してアラルシク氏から現時点で何の接触もないことを明らかにする一方、この構想を強く歓迎した。ラエフ委員長はウェブサイトのマスラウィに対し、「トゥルキ・アラルシク氏からは、クラブへの投資について現時点で何の連絡もない。しかし、我々はこの構想を強く歓迎する。トゥルキ・アラルシク氏ほどの人物からの話であればなおさらだ」と語った。

ラエフ委員長はさらに、承認済みの投資比率に基づき、合意に至った場合には投資家候補に最大で51%から60%の持ち分が与えられると指摘し、この比率はすでにクラブ総会で承認されていると強調した。

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一方、イスマイリーの主将を務め、元GKでもあるモハメド・ソブヒも憶測に加わった。ソブヒは自身のフェイスブックでアラルシク氏の投稿をシェアし、このサウジアラビアの顧問に直接歓迎のメッセージを送った。ただし、いかなる投資の動きも、イスマイリーのアイデンティティと歴史、そしてクラブの資産を守ることが前提だと条件をつけた。

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ソブヒは「イスマイリーは単なるサッカークラブではなく、忘れられない歴史と、どんな状況でもこのクラブを愛し支える忠実なサポーターを持つ、偉大で伝統ある存在だ。クラブを本来あるべき地位へと戻すことを目指す真の投資に向けた真剣な一歩は、すべて歓迎する。ただし、イスマイリーのアイデンティティ、歴史、名前、エンブレムを守ること、そして投資がクラブとサポーターにとって力強い上積みとなり、そのアイデンティティや資産を犠牲にするものではないことが条件だ」とつづった。

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元GKのソブヒはさらに「イスマイリーは多くのものに値するクラブであり、そのサポーターは喜びと、タイトルを争う舞台への復帰に値する」と付け加え、アラルシク氏に直接こう呼びかけた。「アブ・ナーセル、あなたの家族や仲間がいるこの地へようこそ。イスマイリーの忠実なサポーターはあなたを歓迎している。我々の偉大で伝統あるクラブにとって、幸運と安定、そして成功の始まりとなることを願っている」

こうした動きは、イスマイリーが早急な財政面と運営面での介入を必要としている時期に起きている。クラブは昨季終了時に2部リーグ「プロリーグ」へ降格し、長年ぶりに1部リーグから離れることとなった。今季も苦戦が続いており、12試合を終えて勝ち点14の13位に沈んでいる。

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今回の投稿は、サッカー事業会社への投資の門戸を開こうとするクラブ内の動きと時を同じくしている。運営委員会は、資本を呼び込み、チーム強化に役立つ財源を確保するため、投資家の持ち分が60%に達する可能性を承認した。このため、アラルシク氏が投資パートナーとして参入するという見方も浮上しているが、この動きと同氏の最近の投稿を結びつける公式な根拠は何もない。

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こうした憶測は、アラルシク氏がかつてエジプトサッカー界で手がけた事例を思い起こさせる。同氏は2018年にアル・アシウティ・スポーツを買収してクラブ名をピラミッズに変更し、多額の投資を注ぎ込んだ。チームは瞬く間に国内タイトルを争う存在へと変貌を遂げたが、同氏は2019年2月にUAEの投資家サレム・アル・シャムシ氏へ所有権を譲渡した。

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