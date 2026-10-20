トゥラーティ率いるスペツィアが快進撃、ラヴェンナに勝ち点8差。セリエC・グループBは早くも決着か？

マルコ・トゥラーティ監督率いるスペツィアが、リーグ2位のラヴェンナとのアウェー戦にも勝利した。セリエC・グループBでラヴェンナとの勝ち点差を8に広げた決勝点を挙げたのは、カレブ・ヒメネス。夏にカターニアから加入した攻撃的MFで、テクニカルディレクターのグイド・アンジェロッツィが獲得した選手の一人だ。アンジェロッツィは、このカテゴリーでは手の届かないほどの戦力を整えた。リグーリア州のチームは快進撃を続ける。リーグ戦の4分の1も消化していない段階で、かつて縁のあったマンドルリーニと、ジリオで1-0で下したレッジャーナに、すでに大差をつけている。





首位を裏付ける数字：スペツィアの指揮官はラヴェンナ遠征前から、ヒメネスの成長を予見していた。「最近はとても良い練習ができている。著しく成長している」。ヒメネスは、主将マッツォッキ、ジッリ、リモネッリがそろう、すでに非常に高いレベルにある攻撃陣に加わった。チームは18得点を挙げ、失点はわずか4だ。





10試合で9勝1分け、敗戦はゼロ。セリエC・グループBの優勝争いを早々に決着させかねない圧倒ぶりだ。有力なライバルと目されていたラヴェンナとレッジャーナも、すでにそれぞれの本拠地で敗れている。