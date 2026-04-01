トゥヘル、2026年ワールドカップ前に衝撃的な発表を予告

2026年ワールドカップに向けた準備が本格化する中、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のコーチングスタッフは、特に攻撃陣と中盤のポジションにおいて、難しい選択を迫られていることが、いくつかの兆候からうかがえるようになった。

ドイツ人監督は、現在の合宿でのパフォーマンスが期待外れだったことを受け、マンチェスター・シティのスター選手フィル・フォーデンを次回の「スリー・ライオンズ」の招集メンバーから外す可能性を示唆した。

フォデンは直近の2試合の親善試合に先発出場し、ウルグアイ戦（1-1の引き分け）ではプレイメーカーとして、日本戦（0-1の敗戦）ではフェイクストライカーとしてプレーした。

25歳のフォーデン選手は、特に所属クラブのマンチェスター・シティでここ最近苦戦していることもあり、期待されたようなパフォーマンスを発揮できなかった。

続きを読む：

不要な存在…ルディガーをドイツ代表から外すよう要求

レアル・マドリードのスターに衝撃、2026年ワールドカップに向けたフランスの計画に波紋



トゥヘル監督は、ESPNが伝えたコメントの中で次のように述べた。「彼は全力を尽くした。合宿では素晴らしかったと言いたいが、完全に影響力を発揮するのは難しく、それがピッチ上で表れている」

ドイツ人監督は続けてこう語った。「彼は最近マンチェスター・シティで出場機会が少なかったが、明るい笑顔で合流し、トレーニングでは素晴らしかった。彼なら我々を驚かせ、同じ情熱と活気でプレーしてくれると思っていた」。

ドイツ人監督は、どの選手も招集が保証されているわけではないと強調し、次のように述べた。「私は毎回のトレーニングセッションから、チームの結束力から、そして選手たちが戦術に対してどう反応し、どれだけ素早く適応するかから、常に学んでいる」。

トゥヘル監督は次のように締めくくった。「3月が代表チームの運命を決めるわけではない。重要なのは、選手たちが所属クラブに戻り、シーズンを良い形で終えることだ。その後、合宿で彼らを最適な状態に整え、そこからスタートする。我々はワールドカップへの夢を諦めることはない」。