イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、オーランドで行われたコスタリカ代表との親善試合が雷雨で遅れたことで、チームが2026年ワールドカップ本大会で直面し得る状況を早期に体験できたと語った。

水曜日の試合は雷雨で1時間遅れて開始された。これはW杯直前の最終調整試合で、イングランドはガーナ、クロアチア、パナマと同組だ。

試合直前、トゥヘルはITVの取材に「これはワールドカップで何が起こるかを予見させる。以前から認識していたが、今、実際に体験している。問題はない。熱意や忍耐、意欲を失う言い訳にしてはならない」と語った。

「ホテルで知らされたので、バス出発を30分遅らせただけだ」と続けた。

「雷雨や稲妻は予想していたが、試合が完全に中止になる可能性までは考えていなかった」と監督は語った。

大量の雨にもかかわらずピッチは驚くほど乾いており、試合を行うには問題ないとの見解を示した。

フィジカル面の向上を称賛

また、トゥヘルは大会直前の選手状態にも言及し、代表チームがフィジカル・技術の両面で進化していると強調した。

「我々は強力なメンバーを擁し、ベンチにも優れた選手が控えている。10日間の準備期間を経て、次のステップへ進むためにこのレベルが必要だ」と語った。

さらに「ボールを持つか持たないかに関わらず、強度を上げるのが重要だ。トレーニングでは明確な進歩が見られ、フィジカルデータや検査結果も適応が順調であることを示している。選手たちは毎日準備とコンディションを向上させている」と語った。

あとはピッチ上で示すだけだと語った。

トゥヘルは新布陣でベリンガムを試す。

また、ベリンガムについては「主力との相性を確認する絶好の機会」と位置づけた。

「ハリー・ケイン、ディクラン・ライス、エリオット・アンダーソンと彼が同時にピッチに立つのは初めてだ。この試みはとても重要で、結果が楽しみだ」と語った。

「ベリンガムは絶好調で、他の選手も同様だ。強力な先発とベンチメンバーがいる」と続けた。

ケインには休養を提案したが、本人が拒否した。

試合中にキャプテンのハリー・ケインを休ませることを考えたかとの質問には、「いいえ。そんな提案をしたら、彼は怒っただろう」と冗談交じりに語った。

「今日は60分プレーするのが彼にとって最適だ。そうすれば次のクロアチア戦でも先発できるだろう」と結んだ。