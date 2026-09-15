イングランド代表監督を務めるドイツ人指揮官トーマス・トゥヘルは、2026年ワールドカップ・ラウンド16でメキシコをその本拠地で3-2という劇的なスコアで下した後、メキシコの「アステカ」スタジアムの芝生の一部を食べなかったことに「後悔」を感じていると明かした。彼はこの一戦の特別な雰囲気と歴史的な空気に強く心を動かされていた。

この発言は、イングランドサッカー協会が制作し、水曜日に公開予定のドキュメンタリー『リフレクションズ：イングランドのワールドカップの旅』の中で、元フォワードのダニエル・スタリッジがトゥヘルに行った長時間のインタビューでのものだ。トゥヘルの願望は、セルビアのテニス界のスター、ノバク・ジョコビッチの有名な習慣と重なる。ジョコビッチはウィンブルドン選手権のタイトルを決めた後、ロンドンのメインコートの芝生を少し食べることを常としている。

トゥヘルは「ジ・アスレティック」紙が伝えたところによると、その瞬間の裏側を次のように振り返った。「試合の直後に友人の一人にメッセージを送り、こう書いたんだ。試合が終わった後に芝生を少し食べなかったことを後悔している、この瞬間と歴史のかけらを自分の体の中に永遠に留めておきたかったのに、とね。あの特別な瞬間に湧き上がっていたのは、まさにそんな気持ちだった」

このドイツ人監督は、メキシコ戦がワールドカップにおけるイングランド代表の歩みの中で最も際立った局面の一つであったと捉えている。とりわけ、キャプテンのジョーダン・ヘンダーソンが祝福の最中に手首を骨折し、それが彼の大会での戦いを終わらせることになった際、選手たちが彼を囲んで団結したその瞬間がそうだ。

トゥヘルはその感動的な場面を次のように説明した。「あの試合には、サッカーで見たいと思うものすべてが詰まっていた。あの選手たちがどれほど結束し、その絆がどれほど強いかを示す証拠が必要なら、それはジョーダン・ヘンダーソンが倒れて腕を骨折したあの瞬間だ。一瞬にして全員が祝福をやめ、すべての選手が彼を守り、完全な思いやりを示すために集まった。あれは実に特別な光景だった」

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トゥヘルは、準決勝でアルゼンチンに敗れ、去る7月18日にマイアミの地で銅メダルを獲得して幕を閉じたワールドカップでのイングランドの歩みについての評価にも言及した。イングランド帰国後初のメディア出演となったこの場で、彼は現在の成長が欧州選手権「ユーロ2028」への準備に向けた優れた「礎」になると強調した。

トゥヘルは次のステージについてこう付け加えた。「私はこの選手たちと仕事をすることに非常にわくわくしているし、若く新しい選手を招集してキャンプの中で学ばせることにも胸が高鳴っている。私たちは頂点に向けてもう一歩近づいたと思うし、すでにそこに立ってもいた。アメリカでのワールドカップの準備は非常に困難だったが、ユーロにはより強力に備えることが可能だ。そして準備のために、UEFAネーションズリーグの最上位ディビジョンを活用するつもりだ」

イングランド代表の指揮官は、次なる目標を定めて次のように締めくくった。「目標は、さらに10試合の力強い試合を戦うことだ。アメリカでは10試合を戦い、8勝1分け、そして1つの痛みを伴う敗戦を喫したが、これは我々が積み上げていける土台だ。誰もが胸を張り、勇気とポジティブな気持ちを持って次なる挑戦へと進む権利がある。そして今、我々はUEFAネーションズリーグでの4試合に集中している」

なお、イングランド代表は今月26日、UEFAネーションズリーグのグループステージの一戦として、世界王者スペイン代表との注目の対戦で公式戦復帰に臨む。