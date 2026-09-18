トゥヘル、パーマーとアーノルドに厳しいメッセージ、ワールドカップの選考をめぐる決定的な告白

イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、次回の国際マッチウィークで開幕するUEFAネーションズリーグに向けて準備を進めるスリーライオンズのメンバー選考について語った。初戦は今月26日にウェンブリーで行われるスペイン戦で、その後にクロアチア、チェコとの対戦（ホーム＆アウェー）が控えている。

この金曜日に行われたメンバー発表の記者会見で、トゥヘルはワールドカップに招集されなかったコール・パーマーとトレント・アレクサンダー＝アーノルドを呼び戻した理由に言及した。「スカイ・スポーツ」が伝えたところによれば、彼はこう述べた。「2人ともシーズンを好調にスタートさせ、何のミスも犯していない。ただ、この間は我々が別の選手を選んだというだけのことだ。そして今、我々は新たな競争の前にいる。コールは決定的なパスと重要なゴールを通じて、彼らしい数字を取り戻した。自分を証明したいという意欲を持っていると思う。トレントについても同じことが言える。彼が我々の構想から外れたことは一度もなかった。今回は右サイドバックとして、この合宿で自身の最高の姿を示す機会だ」。

アレクサンダー＝アーノルドがそのポジションを争ううえで期待される役割と競争の性質については、トゥヘルはこう説明した。「これはオープンな競争なので、彼は求められる水準を示さなければならない。彼がワールドカップに帯同しなかったのは、我々が別の選手を信頼したからで、その決断は今も変わらない。しかし今こそ自分のポジションのために戦う時が来た。彼は常に戦う準備ができていることを示してきた。今はこの長い合宿でそれを証明することが彼に委ねられている」。

負傷によりワールドカップのメンバー継続の計画が崩れたことについて、スリーライオンズの指揮官はこうコメントした。「扉は常に開いている。それはパフォーマンスと、我々が築いてきたチーム精神への献身的な姿勢に基づくものだ。ワールドカップの骨格をより多く継続できると予想していたが、多くの選手が負傷で離脱した。それが他の選手たちに台頭のチャンスを与えている。我々をここまで導いた兄弟のようなメンタリティで妥協することはないし、選手を疲弊させないよう、試合中にメンバーを大きく変えることもしない」。

ワールドカップの3位決定戦でフランスに勝利したことを受け、強豪国との差を縮めることとチームの見込みについて問われると、トゥヘルはこう語った。「UEFAネーションズリーグに臨むうえで素晴らしいスタートだ。予選では優れた結果を残し、アメリカ合衆国で10試合を戦い、8勝1分1敗という成績を収めた。あの1敗は今なお非常に痛むものだが、この特別な一連の試合をもう一度繰り返し、ネーションズリーグで遠くまで進みたい」。

さらにこう付け加えた。「我々の感覚としては、新たなサイクルはおそらく世界最強のメンバーを擁するフランスへの勝利で始まった。この勝利が次の段階の道筋を示している。また、世界王者スペインとの差が縮まっていることも感じている。これ以上ないほどの動機がある」。

ディフェンダーのベン・ホワイトがメンバーから外れた理由については、トゥヘルはこう明かした。「ベン・ホワイトは負傷により離脱した。彼はアーセナルで素晴らしいスタートを切り、右サイドでのブカヨ・サカとの連携で最高の状態を取り戻していた。それは我々にとって非常に価値のあることだ。しかし、招集がかかる決定的な場面になると、ベンにはいつも不運がつきまとう」。

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契約に関する野望と、再びワールドカップを争う可能性についての質問に答えて、ドイツ人指揮官はこう説明した。「星は、ワールドカップのタイトルによってしか与えられない。だが私の延長された契約はユーロの大会を対象にしている。現在の我々の目標は、UEFAネーションズリーグのタイトル獲得を目指し、自国で開催されるユーロに向けて堅固な土台を築くことだ」。

先のワールドカップ本大会でパーマーとトレントを招集しなかったことに後悔を感じているかについて、トゥヘルはこう強調した。「私はメンバー選考に非常に満足していたし、共に素晴らしい7週間を過ごした。アルゼンチン戦での判断は難しいものだった。監督として、結果を常に保証できるわけではない。ワールドカップでの30分間が、我々が成し遂げた功績への評価を上回ることを、私は許さない」。

モーガン・ギブス＝ホワイトとパーマーが自らの座を維持するために求められる取り組みについて問われると、トゥヘルはこう指摘した。「モーガンが置かれている好調ぶりと、ノッティンガム・フォレストでの鋭いパフォーマンスは見て取れる。招集されることと、ピッチでパフォーマンスを示すことは別物だ。だからコールは自らの存在を正当化し、主力の座を確保するために、力強い数字を示す必要がある」。

ワールドカップ後のイングランドサッカー協会との検証と運営面での実行の性質については、トゥヘルは笑いながらこう述べた。「私が行った交代について、彼らは私を叱責したんだ……冗談だよ！ 私は大会を通じて協会から全面的なサポートを感じていたし、メキシコ戦の前でさえ、彼らは私への全幅の信頼を確認してくれた。共に歩み続けることに一片の疑いもなかった。経験を発展させるためには、絶えず考え続けることが不可欠だ」。

ワールドカップ敗退後に彼につきまとう複雑な思いについて、トゥヘルはこう打ち明けた。「スペイン戦を前に、適切なメッセージを伝えるべく私はまだ取り組んでいる。私の思いはまだ入り混じったままだからだ。我々はファンに遠くまで進めるという大きな信念を生み出した。それが敗退の苦さを倍増させた。しかしポジティブな面として、我々は家族のような精神と、決して諦めないメンタリティを築き上げた」。