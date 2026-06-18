トゥヘル監督、FIFA規定を批判：「あの壁が特別な瞬間を奪った」

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、2026年W杯の運営措置に不満を表明。クロアチア戦前、国歌斉唱中のカメラマンの配置が「特別な瞬間を奪った」として、FIFAに改善を求めた。

初戦クロアチア戦を4－2で制したが、試合前に最も楽しみにしていた瞬間が台無しになったと語った。

「選手を一人も見かけなかった」

大会規定では、国歌斉唱中に写真家がタッチライン沿いに立ち、両チームの公式写真を撮影できると定められている。撮影後、写真家は広告看板後ろやベンチ近くの指定エリアへ移動する。

試合後、英紙『ミラー』の取材に「FIFAに規則の見直しを求めたい。国歌斉唱中のカメラマンの配置を変えてほしい」と語った。

「国歌斉唱中、自分のチームが見えなかった。この瞬間を心待ちにしていたのに、私にとって非常に特別な瞬間だったからだ」と続けた。

約50人のカメラマンが作る壁のすぐ前、わずか0.5メートルの距離に立っていたが、選手たちの姿は全く見えなかった。このことが、この日の体験の一部を台無しにしてしまった」と続けた。

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待ちに待った瞬間だった。

ドイツ人監督は、イングランド代表を率いてワールドカップのピッチに立つことは、指導者としてのキャリアで特別な節目で、若い頃には手の届かない夢だったと語った。

「私にとってこれは非常に感慨深いことです。子供時代も、指導者としてのキャリアを始めた頃も、この段階に到達するとは夢にも思いませんでした」と語った。

また、「この道のりで支えてくれたすべての人に感謝している」と語った。

なぜ国歌を歌わないのか？

試合前、代表を率いながらイングランド国歌斉唱に参加しない意向を示し物議を醸した。

カンザスシティの代表合宿で開いた会見では「今はまだだ。まだその段階ではない」と説明した。

さらに「大会の終わりに歌うかもしれないが、今はまだ恥ずかしさがある。誰かを不快にしたくないし、今はこの話題にスポットライトが当たるのも避けたい」と続けた。

歌詞を覚えているかと問われると、笑顔で「難しくない」と語った。