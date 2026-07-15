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Siep Engelen

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トゥヘル監督とスカローニ監督は、W杯準決勝のイングランド対アルゼンチンで驚きの策を用意している。

イングランド 対 アルゼンチン
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ワールドカップ準決勝第2戦の先発メンバーが発表された。アルゼンチンは1人変更、イングランドのトゥヘル監督も意外な選手を起用した。 

アルゼンチンのリオネル・スカローニ監督は、スイスとの準々決勝からメンバーを変更しない。GKはエミリアーノ・マルティネスが定着し、DFはナウエル・モリーナ、クリスティアン・ロメロ、リサンドロ・マルティネス、ニコラス・タリアフィコが並ぶ。 

中盤はレアンドロ・パレデスが定位置を維持し、エンツォ・フェルナンデス、アレクシス・マカリスターと並んで支配を狙う。右サイドにはジョバンニ・シメオネがサプライズ起用された。前線ではジュリアン・アルバレスがリオネル・メッシと共闘する。 

イングランドはリース・ジェームズ、ジョン・ストーンズ、マーク・ゲヒ、ジェド・スペンスの意外な4バックを採用し、GKはジョーダン・ピックフォード。中盤ではデクラン・ライスの起用可否が不透明で、トゥヘル監督は一時緊迫した。

メキシコ戦後に胃の不調を訴えたが、今週はフルトレーニングを消化し先発に復帰。隣にはエリオット・アンダーソンと好調のジュード・ベリンガムが並ぶ。 

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最大のサプライズは右ウイングのモーガン・ロジャース。本来はMFだが、準決勝で先発のチャンスを得る。ハリー・ケインとアンソニー・ゴードンが前線を形成する。 

試合は21:00（オランダ時間）開始で、NPO 1が生中継する

イングランドの先発：ピックフォード、ジェームズ、ストーンズ、ゲヒ、スペンス、アンダーソン、ライス、ロジャース、ベリンガム、ゴードン、ケイン。

アルゼンチン先発：マルティネス、モリーナ、ロメロ、リサンドロ・マルティネス、タリアフィコ、シメオネ、パレデス、エンツォ・フェルナンデス、マカリスター、メッシ、アルバレス。

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