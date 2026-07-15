トゥヘル監督とスカローニ監督は、ワールドカップ準決勝のイングランド対アルゼンチン戦で大きなサプライズを用意している。

ワールドカップ準決勝第2戦の先発が発表された。アルゼンチンは1人変更、イングランドのトゥヘル監督も意外な選手を起用した。

アルゼンチンのリオネル・スカローニ監督は、スイスとの準々決勝からメンバーを変更しない。GKはエミリアーノ・マルティネスが定着し、DFはナウエル・モリーナ、クリスティアン・ロメロ、リサンドロ・マルティネス、ニコラス・タリアフィコが並ぶ。

中盤はレアンドロ・パレデスが定位置を維持し、エンツォ・フェルナンデス、アレクシス・マカリスターと並んで支配を狙う。右サイドにはジョバンニ・シメオネがサプライズ起用された。前線ではジュリアン・アルバレスがリオネル・メッシと共闘する。

イングランドはリース・ジェームズ、ジョン・ストーンズ、マーク・ゲヒ、ジェド・スペンスの意外な4バックを採用し、GKはジョーダン・ピックフォード。中盤ではデクラン・ライスの起用可否が懸念された。

メキシコ戦後に胃の不調を訴えたが、今週はフルトレーニングを消化し、スタメンに復帰。隣にはエリオット・アンダーソンと好調のジュード・ベリンガムが並ぶ。

最大のサプライズは右ウイングで、本来はMFのモーガン・ロジャースが初先発。ハリー・ケインとアンソニー・ゴードンが前線を形成する。

試合は21:00（オランダ時間）開始で、NPO 1が生中継する。

イングランドの先発：ピックフォード、ジェームズ、ストーンズ、ゲヒ、スペンス、アンダーソン、ライス、ロジャース、ベリンガム、ゴードン、ケイン。

アルゼンチン先発：マルティネス、モリーナ、ロメロ、リサンドロ・マルティネス、タリアフィコ、シメオネ、パレデス、エンツォ・フェルナンデス、マカリスター、メッシ、アルバレス。