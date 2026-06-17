トゥヘルが難題の決断を下す…クロアチア戦イングランドの予想スタメンに驚き

イングランド代表は本日水曜日、アメリカ・ダラススタジアムで行われる2026年ワールドカップ・グループ12初戦クロアチア戦に臨む。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督（ドイツ人）は、初戦で「スリー・ライオンズ」の布陣にいくつかのサプライズを仕掛ける意向だ。

英紙『メトロ』によると、トゥヘル監督はセンターバックにフィジカルの強さを重視し、ジョン・ストーンズとエズリー・コンサのコンビを起用。マーク・ジョイヒは外れる見込みだ。ジョイヒは昨季クリスタル・パレスとマンチェスター・シティで好パフォーマンスを示していた。

BBCは、ストーンズが先発すると伝えた。彼はマンチェスター・シティで出場機会が少ないものの、ジョイヒは同クラブの主力だ。

左翼はマーカス・ラッシュフォードに代わりアンソニー・ゴードンが先発する見込みだ。

両翼の選手たちはニュージーランド、コスタリカとの親善試合に先発したが、『デイリー・メール』によると、ジョーダンの熱意とポジション取りが評価されたという。

途中出場するラッシュフォードの個人技は、チームにとって重要なオプションだ。

右サイドのブカヨ・サカは直前まで出場が不透明だ。昨季は怪我で多くの試合を欠場した。

数日練習を欠席しており、今週のインタビューでは負傷を軽視する発言もあったが、トゥヘル監督は代役としてチームメイトのヌニ・マドゥエキを右サイドに起用する見込みだ。

一方、トヒル監督は難しい判断の末、プレイメーカーとしてジュード・ベリンガムを先発させ、モーガン・ロジャースはベンチスタートとする方針だ。

サイドバックはリース・ジェームズとニコ・オライリーが先発する見込み。中盤はディクラン・ライスとエリオット・アンダーソンが継続してコンビを組み、最前線にはハリー・ケイン、ゴールキーパーはジョーダン・ピックフォードが起用される見込みだ。

イングランドの予想スタメンは以下の通り。

GK：ピックフォード。

DF：ジェームズ、コンサ、ストーンズ、オライリー。

中盤：ライス、アンダーソン、ベリンガム。

フォワード：ジョーダン、マドゥエケ、ケイン。