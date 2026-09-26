トーマス・トゥヘルが、イングランド代表で続くコール・パーマーの不在について批判的な見解を示した。指揮官は、チェルシーのMFが再びコンディション不良で離脱したことを受け、それを機会損失だと述べている。

パーマーは当初、イングランドの今後4試合のネーションズリーグに向けたメンバーに招集されていたが、辞退した。24歳のチェルシーのスター選手に加え、デクラン・ライス、コビー・メイヌー、マーカス・ラッシュフォード、ティノ・リブラメントも離脱している。

「パーマーにとって、これは間違いなく機会損失だ。またしても機会損失だ」とトゥヘルは語った。「彼はあまりにも多くの機会を逃している。私はそのことを責めてはいない。ただ、負傷によってトレーニングキャンプをあまりにも多く欠いているのは事実だ」

トゥヘルが2025年初頭にイングランド代表の指揮を執って以来、パーマーが代表でプレーしたのはわずか3試合のみ。チェルシーの選手は昨夏のワールドカップメンバーから外れ、ここしばらくは身体的な問題にも悩まされている。

トゥヘルは、選手を主に代表期間中に自分自身が見たものによって評価したいと強調した。「トレーニングキャンプにいなければ、次の段階の印象を残すことは単純にできない。それは、実際に私や私たちと一緒にピッチに立っている時にしかできないことだ」

ドイツ人指揮官によれば、パーマーの辞退は意図的に負荷を管理するためのものではないという。「私の理解では、彼は不快感と痛みを抱えながらプレーしていて、不快感と痛みを抱えたままでは最高レベルでパフォーマンスを発揮できない。だからこそ彼は辞退し、その件については彼とチェルシーから我々に連絡があった」

同時にトゥヘルは、選手たちに代表期間を休養の時間と見なしてほしくないという考えも明確にした。「我々は負荷管理をしているわけではない。これは『インターナショナルブレーク』ではない。ここは競争のある環境だが、同時に、いったん来れば選手たちが喜んでいたいと思う環境でもある」

そのため指揮官は、イングランド代表のメンバー選考を巡る自身の原則を崩さない姿勢を貫いている。「我々はその感覚を損なうような妥協を決してしないし、選手たちが来たがっていないという印象も生みたくない。我々は、何が何でもイングランドのためにプレーしたいと思っている選手たちに目を向けている」

イングランドは土曜日、新たなネーションズリーグの戦いを、現欧州王者かつ世界王者のスペインとのホームゲームでスタートさせる。