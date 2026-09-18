トゥヘルがイングランドでビッグネームたちに新たなチャンスを与える

トーマス・トゥヘル監督の発表により、コール・パーマーとトレント・アレクサンダー＝アーノルドがイングランド代表に復帰した。イングランドは9月26日にネーションズリーグの戦いをスタートさせ、初戦では世界王者スペインと対戦する。その後、チェコ（2試合）とクロアチアが続く。

アレクサンダー＝アーノルドが最後にイングランド代表でプレーしたのは2025年6月で、昨夏のワールドカップは欠場していた。パーマーがトゥヘルのチームで最後にプレーしたのは今年3月だった。

ワールドカップでアレクサンダー＝アーノルドが不在だったことをめぐっては騒動があった。とりわけティノ・リブラメントとリース・ジェームズが負傷したためだ。これにより、センターバックのエズリ・コンサとジャレル・クアンサーが右サイドバックに回ることを余儀なくされた。

トゥヘル監督はフィル・フォーデン、ジョーダン・ヘンダーソン、そしてサウジ・プロリーグへ移籍したオリー・ワトキンスを選外とした。また、元PSVのDFジャラド・ブランスウェイトも招集されており、ここまで唯一の代表戦出場は2024年6月にさかのぼる。リバプールの逸材リオ・グモハにも招集状が届いた。

イングランド代表の指揮官は今回の代表ウィークに向けて27人を招集した。最終的には、このメンバーを23人まで絞り込む必要がある。

イングランド代表メンバー一覧

GK: ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）、ジェイソン・スティール（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン）、ジェームズ・トラッフォード（リーズ・ユナイテッド）

DF: トレント・アレクサンダー＝アーノルド（レアル・マドリー）、ジャラド・ブランスウェイト（エヴァートン）、トレヴォ・チャロバー（コモ）、マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）、ルイス・ホール（ニューカッスル・ユナイテッド）、エズリ・コンサ（アーセナル）、ティノ・リブラメント（ニューカッスル・ユナイテッド）、ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）、ジャレル・クアンサー（バイエル・レバークーゼン）

MF: エリオット・アンダーソン（マンチェスター・シティ）、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、マイルズ・ルイス＝スケリー（アーセナル）、コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）、コール・パーマー（チェルシー）、デクラン・ライス（アーセナル）、アレックス・スコット（ボーンマス）

FW: ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン（リーズ・ユナイテッド）、エベレチ・エゼ（アーセナル）、アンソニー・ゴードン（FCバルセロナ）、ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、リオ・グモハ（リバプール）、マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・ユナイテッド）、モーガン・ロジャーズ（チェルシー）、ブカヨ・サカ（アーセナル）。