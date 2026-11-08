日曜日のFCトゥウェンテ対アヤックス（2-2）の試合後、トル・アロコダレとワウト・ウェグホルストが見せた光景が注目を集めた。試合中は相手として対峙した両ストライカーだが、終了の笛が鳴るとすぐに歩み寄り、特別なひとときを過ごした。

トルとウェグホルストは互いの手を握り、目を閉じて一緒に祈りを捧げた。両選手はそれに先立ち、FCトゥウェンテとアヤックスの劇的な引き分けで、それぞれ主役級の活躍を見せていた。

ナイジェリア人のトルと34歳のオランダ人ウェグホルストが親しいことは知られている。直接対決を前に、トルはESPNに対し、ウェグホルストへの敬意を詳しく語っていた。マンチェスター・ユナイテッドでプレーしていた頃から、ウェグホルストを見ていたという。

「僕はマンチェスター・ユナイテッドのファンなんだ。彼がそこでプレーしていたとき、その仕事への姿勢にはとても驚かされた」と、アヤックスのストライカーは語った。2人が初めて接点を持ったのは、トルが所属していたKRCヘンクと、当時ウェグホルストが契約していたバーンリーとの親善試合だった。

試合後、トルはウェグホルストに声をかけ、その姿勢についてもっと知りたいと考えた。しかし、ウェグホルストはすぐにトレーニングルームへ向かっていた。そこでトルも彼を訪ね、大切なことを学んだ。「すべてはメンタリティーにかかっていると教えてくれた」とトルは振り返った。

その後も2人の関係は続き、トルのアヤックス移籍にも影響を与えた。昨夏、アムステルダムのクラブが関心を示した際、ナイジェリア人ストライカーはオランダ人のウェグホルストに助言を求めた。「彼はアヤックスについて、良いことしか言わなかった」とトルは語る。ウェグホルスト自身もアムステルダムで2シーズンプレーしていた。

日曜日、2人の友人はエンスヘデで敵同士となった。トルは開始から2分余りでオスカル・グルークのクロスを頭で合わせ、アヤックスを先制に導いた。後半にはラヤン・ブニダが0-2とするゴールを決めたが、ウェグホルストがヘディングシュートを決め、FCトゥウェンテを試合に引き戻した。

終盤には、ルーカス・ローザによるラミズ・ゼルーキへのファウルを巡ってVARが介入。ウェグホルストがPKを決めて2-2とし、ホームチームの主役となった。