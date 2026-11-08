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ライブ
Weghorst ToluESPN
Jeroen van Poppel
翻訳者：

トゥウェンテ対アヤックスの試合後、トルとヴェグホルストの目を引く二人だけのやり取りに注目集まる

トゥウェンテ 対 アヤックス
トゥウェンテ
アヤックス
エールディビジ
トル・アロコダレ
ボウト・ベグホルスト

日曜日のFCトゥウェンテ対アヤックス（2-2）の試合後、トル・アロコダレとワウト・ウェグホルストが見せた光景が注目を集めた。試合中は相手として対峙した両ストライカーだが、終了の笛が鳴るとすぐに歩み寄り、特別なひとときを過ごした。

トルとウェグホルストは互いの手を握り、目を閉じて一緒に祈りを捧げた。両選手はそれに先立ち、FCトゥウェンテとアヤックスの劇的な引き分けで、それぞれ主役級の活躍を見せていた。

ナイジェリア人のトルと34歳のオランダ人ウェグホルストが親しいことは知られている。直接対決を前に、トルはESPNに対し、ウェグホルストへの敬意を詳しく語っていた。マンチェスター・ユナイテッドでプレーしていた頃から、ウェグホルストを見ていたという。

「僕はマンチェスター・ユナイテッドのファンなんだ。彼がそこでプレーしていたとき、その仕事への姿勢にはとても驚かされた」と、アヤックスのストライカーは語った。2人が初めて接点を持ったのは、トルが所属していたKRCヘンクと、当時ウェグホルストが契約していたバーンリーとの親善試合だった。

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試合後、トルはウェグホルストに声をかけ、その姿勢についてもっと知りたいと考えた。しかし、ウェグホルストはすぐにトレーニングルームへ向かっていた。そこでトルも彼を訪ね、大切なことを学んだ。「すべてはメンタリティーにかかっていると教えてくれた」とトルは振り返った。

その後も2人の関係は続き、トルのアヤックス移籍にも影響を与えた。昨夏、アムステルダムのクラブが関心を示した際、ナイジェリア人ストライカーはオランダ人のウェグホルストに助言を求めた。「彼はアヤックスについて、良いことしか言わなかった」とトルは語る。ウェグホルスト自身もアムステルダムで2シーズンプレーしていた。

日曜日、2人の友人はエンスヘデで敵同士となった。トルは開始から2分余りでオスカル・グルークのクロスを頭で合わせ、アヤックスを先制に導いた。後半にはラヤン・ブニダが0-2とするゴールを決めたが、ウェグホルストがヘディングシュートを決め、FCトゥウェンテを試合に引き戻した。

終盤には、ルーカス・ローザによるラミズ・ゼルーキへのファウルを巡ってVARが介入。ウェグホルストがPKを決めて2-2とし、ホームチームの主役となった。

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