ケネス・ペレスは、まだワウト・ウェグホルストに感心していない。ヨーロッパリーグ予選のフェレンツヴァーロシュ戦で、このFWはいきなり大きなチャンスを迎えたが、自らそれをふいにした。

3分、クロスからウェグホルストが狙われ、ボールは完璧に足元へ入った。しかし、トラップが乱れたことで、ウェグホルストのシュートはブロックされてしまった。

ESPNのハーフタイム分析で、ペレスはため息交じりにこう語った。「うまくプレーできるか、気持ちよくプレーできるかという話をするなら、あのワウト・ウェグホルストに入ったボールは……。そう、トラップが悪ければ、もうチャンスではなくなる」

「これは本当に大きなチャンスだ。トラップが良ければ、短く収めて、そのまますぐにフィニッシュへ行ける。でも違った。彼のトラップが流れてしまって、DFがすぐに寄せられるようになった」

ペレスはこの場面に強い苛立ちを示している。「彼はいつもメンタリティーだとか、そういうことを口にしている。でも、私はこっちのほうが重要だと思う！ ちゃんとしたトラップができることだ。そうすれば時間ができて、決め切れる」

「そうなれば、普通に1-0でリードできて、自分たちを報いることができる。ところが今は、わずか10分で流れが完全にひっくり返ってしまった。逆に反対側でボールがネットに入っているんだ」