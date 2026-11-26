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ドルトムントの若手コンスタンティノス・カレツァスにとって、チャンピオンズリーグの一夜は忘れられないものになった。しかし、決勝点につながる出場は実現しないところだった。前半、負傷したセルー・ギラシーに代わって投入される際、18歳の司令塔は姿が見当たらなかった。

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トイレ休憩で大一番を逃す寸前に

ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は、 レアル・ベティス戦 の34分、戦術上の難題に直面した。主力ストライカーのギラシーが太ももの不調で交代を余儀なくされたのだ。コヴァチ監督はカレツァスを投入しようとベンチに目を向けたが、18歳の姿がない。ギリシャ出身の若手は、まさに出番を告げられたときにトイレへ駆け込んでおり、監督は慌てて代役を探すことになった。

コヴァチ監督が代わりにカーニー・チュクウェメカを送り出そうとしたところで、戻ってきたカレツァスに気づいた。コヴァチ監督はDAZNのインタビューで明かした。「彼を投入しようとしたのに、いなかった。トイレにいたんだ。代わりにカーニーを入れようとしたら、ちょうど角を曲がって戻ってきた。だから間に合った。まだトイレにいたら、出場できなかっただろう」

ドルトムントの新星コンスタンティノス・カレツァスにチャンピオンズリーグで注目が集まったことは、欧州の有力クラブが物おじしない若き創造的な選手を次々と見いだしていることを示している。欧州の大会で台頭する選手に賭けるのが好きなら、認証済みの Stakeプロモコード を利用すると、個別のVIP特典を受けられる。

ドイツでの苦しいスタートを経て決勝弾

決勝点が生まれたのは72分。ヘンクから3000万ユーロで加入して以来、不運が続いていたカレツァスにとって、たまっていた思いを解き放つ瞬間となった。ファビオ・シウバのパスを受けると、ボールを左足に持ち替え、ゴール隅へ正確なシュートを放った。イエローウォールの前で見せた感情あふれる歓喜からは、最近の健康面での不安や負傷を経た彼にとって、その得点がどれほど大きな意味を持つかが伝わってきた。

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今季序盤、ギリシャ代表のカレツァスはビジャレアル戦で突然倒れ、病院で詳しい検査を受けた。深刻な医学的問題はないと確認されたものの、その後、ウニオン・ベルリン戦で靱帯を負傷した。

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ドルトムント指揮官も称賛

交代前の騒動はあったものの、コヴァチ監督は18歳のプレーを絶賛した。恐れを知らない仕掛けやファビオ・シウバとの即座の連係に目を見張り、苦しい離脱期間から立ち直ったことをたたえた。両者の相性の良さを強調し、ギラシーが筋肉の負傷から回復するまで、カレツァスが先発に名を連ねる可能性も示した。

コヴァチ監督は説明した。「コスタスが本当に優れたサッカー選手だと分かっただろう。ウサギのように鋭く方向を変え、ターンする。守るのは難しいし、いいシザースもたくさん見せる。プレーに勢いをもたらしたし、ファビオとも非常によくかみ合っていた。そこが良かった。セルーが出場できない間は、おそらく次の数試合で先発するだろう」

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「彼にとって難しい時期を経て、今日の試合でこれほどうまく調子をつかめたのはうれしい。守備については、まだ改善すべきところがあると本人もよく分かっている。それでも意欲があり、準備もできている。それは私にも見えている。今日はいい走りを見せ、相手への寄せも良く、チームメートがパスを出せる位置にもいた。まだ伸びしろはあるが、18歳にしてはすでによくやっている。前線であれだけのプレーをしてくれるなら、守備面の不足には目をつぶれる」

この日の主役が振り返る

カレツァスにとって、この夜は興奮と安堵が入り交じる目まぐるしいものだった。慌ただしい投入について、準備する時間がなかったことが、かえって試合のリズムになじむ助けになったかもしれないと認めた。MFは「正直、出場することになったとき、トイレから戻ったばかりだった。だから指示はあまり受けていない」と明かした。

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決勝点を挙げたにもかかわらず、控えめな18歳はマン・オブ・ザ・マッチにはシウバの方がふさわしかったかもしれないと語った。フィジカル面ではまだ成長の余地があると認めつつ、体調は良く、チームに貢献する準備はできていると強調した。ドルトムントはチャンピオンズリーグの4試合で3勝を挙げ、順位表でも好位置につけている。ギリシャ出身の新星の台頭は、今後の戦いに向けた大きな後押しとなる。