ギリシャ代表選手は30分余りが経過したところで負傷を抱えるセルー・ギラシーに代わって出場する予定だった。しかし、まだ用を足さなければならなかったと、試合後にDAZNで明かした。

18歳のカレツァスは、ニコ・コヴァチ監督からどんな指示を受けたかと問われ、「正直に言うと、交代で入るときはトイレから戻ってきたばかりだった。だから指示はなかった」と答えた。そのため、心掛けたのは「とにかくピッチに出てプレーすること。流れに身を任せること」だったという。

この珍事にはコヴァチ監督も驚いた。「そうなんだ。彼を捜していた。突然いなくなったので、カーニー（チュクエメカ、編集部注）を呼んだんだが、彼が角を曲がって姿を現した。もしまだトイレに座っていたら、あるいは何をしていたにせよ、出場できなかっただろう」。一時姿を消したカレツァスは間に合い、34分から出場。その後、1トップを務めたファビオ・シウバの背後で自由に動く役割を担った。

カレツァスは好プレーを見せ、72分に2-1とする決勝ゴールを決めた。その数分前の67分には、アウェーチームがシウバの先制ゴールに追いついていた。この活躍でカレツァスはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたが、本人は納得していなかった。「ファビオ・シウバこそ受賞にふさわしい。1ゴール1アシストを記録したのだから」と謙虚に語った。

そのアシストの場面では、やや下がった位置にいたポルトガル人のシウバが、右から内側に切り込むカレツァスへパスを出した。カレツァスはボールを完璧にコントロールし、ペナルティーエリアのライン付近からすぐさまシュート。それまで抜群のプレーを見せていたベティスのGKアルバロ・バジェスの意表を突き、ニアサイドに決めた。このプレーをDAZNの解説者セバスティアン・クナイスルは絶賛した。「素晴らしい。スペースを見つけ、プレーがどう展開するかを理解する。これは彼の持つ能力だ」。さらに「ファーストタッチ」も素晴らしかったと評した。

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BVBのニコ・コヴァチ監督、コンスタンティノス・カレツァスを称賛「ウサギのよう」

カレツァスは指揮官からも高く評価された。「彼が本当に優れたサッカー選手だということは見て取れた」とコヴァチ監督は語り、こう続けた。「ゴールを決めたからだけではない。ウサギのように何度も巧みに方向を変える。守るのは難しい。質の高いシザーズを何度も見せ、勢いをもたらしてくれた。彼とファビオは前線で非常にうまく連係していた」

そのため、ギラシーが欠場する場合は、カレツァスが代わってBVBの先発に入る「可能性が高い」という。