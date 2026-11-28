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ジャンルイジ・ドンナルンマが来夏、マンチェスター・シティを電撃退団する可能性が浮上した。エンツォ・マレスカ監督に自身がチームに適していると示せていないという。イタリア代表主将は長期契約を結んでいるが、目立つミスや戦術面での不一致を受け、GK陣の大幅刷新が噂されている。

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シティ、GK陣の大幅刷新を検討

マンチェスター・シティは来夏、GK陣の全面刷新を検討していると報じられ、ドンナルンマの去就に大きな疑問符が付いている。『The Athletic』によれば、イタリア代表主将はイングランドでわずか2シーズンを過ごした後に退団する可能性がある。

ドンナルンマがマンチェスター・シティに加入したのは2025年。パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグを制した直後だった。現行契約は2030年まで残るものの、クラブ幹部はGKを入れ替えて再出発することに前向きだ。刷新の対象は正GKにとどまらない可能性もある。シティはこのポジションを全面的に再編するため、控えGKのヘロニモ・ルジも放出するかもしれない。

マレスカ監督の戦術との不一致、痛恨のミスも

監督交代により、マンチェスターでのドンナルンマの立場は大きく変わった。 ジョゼップ・グアルディオラ監督の退任 と、それに続く マレスカ監督の就任 によって、GKに求められる戦術的な役割が変化した。報道によると、27歳のドンナルンマはマレスカ監督が好むシステムに合っていない。具体的には、マレスカ監督はドンナルンマが最終ラインからの流動的なビルドアップを遅らせていると考えている。

ピッチ上でのミスも状況をさらに複雑にしている。ドンナルンマは今季、重要なセーブも見せている一方、パリ・サンジェルマン、ライプツィヒ、アストン・ヴィラとの試合でのミスを批判されてきた。直近では火曜日、ナポリと2-2で引き分けた試合で、ラスムス・ホイルンドの先制ゴールとなったシュートがグローブの下をすり抜けた。

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高額な獲得費用が移籍先候補を限定

シティにとって、ドンナルンマの放出は簡単ではない。プレミアリーグから引き抜こうとするクラブには、多額の資金が必要になる。GKの評価額は約4500万～5000万ユーロ。移籍金に加え、シティでの年俸は手取りで1200万ユーロと報じられている。

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こうした高額な費用を負担できる移籍先は限られる。移籍金と年俸の両方を賄える欧州のクラブは、ごく一部だ。

セリエAの強豪が動向を注視

マンチェスターを離れるなら、イタリア復帰が最も現実的な選択肢とみられ、ユヴェントスとインテルが移籍先候補に挙がっている。 ユヴェントスは今夏、トッテナムからグリエルモ・ヴィカーリオを獲得した が、以前からイタリア代表の正GKであるドンナルンマを高く評価してきた。再び獲得に動くかは不透明だ。

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一方のインテルは現在、ジョゼップ・マルティネスとイヴァン・プロヴェデルを起用している。インテルは将来に向けて複数のGK候補を検討しており、シティが売却を決めれば獲得に動く可能性がある。