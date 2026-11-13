ドンナルンマ、イタリア代表でも不調続く。代表復活の夜に振るわず、ベルギー戦でマンチーニ監督はどうする？

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イタリア代表の「復活」を印象づけた夜にも、マイナス材料があった。ジージョ・ドンナルンマのミスだ。キャプテンにとって痛い失態となった。マンチェスター・シティでも、キャリアで最も良い時期を過ごしているとは言えない。

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痛恨のミス：イタリア代表はフランス代表に逆転で3-1と勝利し、この結果はイタリアサッカー界全体に勇気と自信を与えた。ロベルト・マンチーニにとっても重要な勝利だった。代表監督の座を離れてサウジアラビアへ渡ったことを巡る論争の後、イタリアの人々の支持を取り戻し、ファンを再びこのチームの味方につけた。

しかし、サン・シーロでの一戦は最悪の形で始まった。10分、後方から攻撃を組み立てようとした場面で、ドンナルンマが致命的なミスを犯した。バレッラへのパスを誤ってマイケル・オリーセに直接渡してしまい、フランス人アタッカーのペナルティーエリアへの侵入を許した。バイエルンのウインガーはバストーニをかわすと、セーブを試みる際の反応が遅く、ぎこちなかったイタリア代表GKを破り、0-1とした。試合の行方を変えかねない重大なミスだった。

今季初めてではない：残念ながら、フランス戦でのミスは今季だけを見ても一度きりの出来事ではない。ドンナルンマはマンチェスター・シティでも、プレミアリーグとチャンピオンズリーグで手痛いミスをいくつか犯している。

10月24日のアストン・ヴィラ戦では、2-1で敗れた試合でニコラス・ジャクソンの正面へのシュートを股下に通してしまった。その数日後の11月4日には、チャンピオンズリーグでライプツィヒに敵地で3-2と勝利した試合で、リドル・バクーのシュートをニアサイドに決められた。

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それぞれ異なる場面だが、イタリア代表の守護神が不安定な時期にあることを物語っている。さらには、即時売却を望むマンチェスター・シティのファンからも批判の的になっている。

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マンチーニの構想：もっとも、代表監督はチームに明確なスタイルを植え付けようとしている。可能な限り試合を支配し、後方から攻撃を組み立てるチームだ。フランス戦の立ち上がりも、少なくともドンナルンマのミスまでは、その方針が示されていた。

だが、先制を許した後、イタリア代表は戦い方を変えた。GKやDFはロングボールを選び、前線で背後からのボールを受けるピオ・エスポジトを狙った。彼のプレーによってチーム全体がラインを押し上げられた。この策が皮肉にも試合の様相を変え、イタリアの攻撃をより効果的にした。

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ベルギー戦ではどうする？：ドンナルンマはキャリア最高の時期を過ごしているわけではない。マンチーニはベテランであってもベンチに置くことをためらわないと、すでに示している。例えば昨日はディマルコを、新体制の最初の4試合のうち2試合ではバレッラをベンチに置いた。

次のベルギー戦は決定的な一戦となる。ネーションズリーグのファイナルズ進出が懸かっており、イタリア代表は引き分けで突破が決まる。代表監督はキャプテンへの信頼を貫くのか、それとも別の選択肢を検討するのか。候補の一人として以前から挙がっているのが、アタランタのGKマルコ・カルネセッキだ。セービング以上に、足元を使った攻撃の組み立てで高い能力を発揮できる。

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選択は簡単ではない。ドンナルンマの経験とリーダーシップを重視するか、元ミラン、PSGのGKよりも現在は安定感のある守護神に託すか。マンチーニはどうするのか。