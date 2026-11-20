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YouTubeのコンテンツ制作者が、マウリシオ・ポチェッティーノ監督によるマンチェスター・ユナイテッドでの初練習をドローンで撮影し、全面的に非を認めて謝罪した。ライバルのリヴァプールとの重要なプレミアリーグの一戦を控える中、この出来事はキャリントンで波紋を広げている。

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キャリントンでの非公開練習がネット上に流出

木曜日にキャリントンで非公開で行われた練習のうち、 約12分間の映像がYouTubeチャンネル「CC OVERVIEW」に投稿された 。その後、映像はSNSで拡散され、再生回数は数百万回に達した。

「コリン」と名乗る操縦者は金曜日、映像を削除し、チームの練習を撮影したことは「非倫理的」だったと認める声明を発表した。

操縦者は「完全な判断ミス」を認め、リヴァプールの関与を否定

操縦者は金曜日の声明で、芝生の上に立つ新監督を撮影したかっただけだと説明した。自身のYouTubeチャンネルを通じて、こう述べている。「昨日の出来事についてお話ししたいと思います。私の完全な判断ミスにより、キャリントンでのマンチェスター・ユナイテッドの練習を一部撮影しました。飛行はドローンに関する法律上は合法でしたが、私の行為が非倫理的だったことは全面的に認めます」

「目的は、ユナイテッドの練習着を着たマウリシオ・ポチェッティーノの姿を、サポーターに初めて見てもらうために撮影することでした」

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「練習が始まったばかりだったので、意味のある練習はまだ始まっておらず、映るのは問題のないウォーミングアップ程度だろうと、誤って思い込んでいました」

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また、報道陣の立ち入りが認められていると誤解していたことを明かし、ライバルクラブはこの飛行に関与していないと説明した。「練習はさまざまな報道機関に公開されているとも、誤って思い込んでいました。私の行為についてマンチェスター・ユナイテッド、マウリシオ・ポチェッティーノ、選手たちに謝罪します。この行為がどの試合の結果にも影響しないことを心から願っています」

「昨日キャリントンで撮影しようと決めたことに、リヴァプールFCも、ほかのいかなるサッカークラブも関与していなかったと明言したいと思います。動画は私のチャンネルから削除しました」

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「この4年間、YouTubeチャンネルを育て、私が撮影する分野では高い評価を得てきました。これからは傷ついた評判を立て直し、好評を得られる責任ある動画の制作に戻りたいと思います。ありがとうございました」

当初は飛行可能な空域だと主張も、キャリントンには厳格な規則

動画を削除する前、このYouTuberは航空規則を根拠に飛行を正当化し、「飛行が制限されていない空域だ。誰でも上空を飛ばせる」と主張していた。

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同チャンネルはさらに、「ドローンは常に目視できる範囲にあり、誰の頭上も、その近くさえも飛んでいない。ドローンの使用を規制するCAAの規則に照らせば、完全に合法な飛行だった」と主張した。

しかし、ユナイテッドは練習施設で無人航空機を厳しく禁止している。敷地の外周には、ドローンを操作しているところを見つかった者は「起訴に向けて通報され、民事訴訟の対象となる」と警告する看板が掲げられている。

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ポチェッティーノ監督、アンフィールドで早くも試練

今週、解任されたマイケル・キャリックの後任としてアメリカ代表から招かれた ポチェッティーノ監督には、日曜日のアンフィールドでの一戦に向けた準備の時間がほとんどない。

ユナイテッドはプレミアリーグ開幕からの10試合でわずか1勝にとどまり、18位に低迷している。新監督はいきなり、4位につけるリヴァプールとの一戦に臨む。