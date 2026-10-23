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ドイツの強豪ボルシア・ドルトムントは、メインスポンサーのボーダフォンと共同で、ジグナル・イドゥナ・パルクを訪れるサポーターに携帯電話をポケットにしまっておくよう促すデジタル施策を開始した。ボールが動いている間に画面を確認しなかったファンにはポイントが付与され、BVB限定の賞品を獲得できる。

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スマホを使わないサポーターに賞品

ブンデスリーガのクラブは、ホームゲーム中にスタンドで携帯電話に気を取られることを減らすため、任意で利用できる「ファンモード」をBVB公式アプリに導入した。スタジアムにいることを確認できるよう位置情報サービスを有効にした観客が、iOSとAndroidの端末で利用できる。機内モードのように機能し、有効にしてロックすると、試合中に端末に触れずにいた時間に応じて、1分ごとにポイントが付与される。

調査で浮かび上がったスタンドでの気の散る要因

クラブの公式サイトで発表されたこの取り組みは、定期的に試合を観戦する1000人を対象にボーダフォンが2023年に実施した調査を受けたものだ。調査では、63％が試合中に頻繁に携帯電話を使うことが明らかになり、スタンドでの自撮りやライブ配信、SNSに対する不満も高まっていた。

試合当日の雰囲気を守りたいという思いについて、ドルトムントの最高経営責任者カルステン・クラマーは「ボーダフォンというパートナーは、テクノロジーに何ができるかだけでなく、いつ一歩引くべきかも理解している。『ファンモード』は力強いメッセージを発している。世界的なテクノロジー企業が、その革新力を、どんなテクノロジーにも代えられない体験を守るために使っているのだ」と語った。

「スタジアムにいる8万1000人を超える人々が、ともに歌い、歓声を上げ、息をのむ。この『今、ここ』は何にも代えられない。私たちは力を合わせ、まさにそれを中心に据えている」

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通信大手のトップもスタジアムでの取り組みを支持

観客はハーフタイム中に端末を確認できるが、後半に向けてアプリで設定を再び有効にする必要がある。ポイントの付与は試合終了の笛とともに終わる。画面のロックを解除した回数が最も少なく、獲得ポイントが最も多いサポーターには、BVBのサイン入りユニフォームやクラブショップの商品券を獲得するチャンスがある。

次の試合 BVB ブンデスリーガ 12:30 SGE 視聴する

ボーダフォン・ドイツの最高経営責任者マルセル・デ・グロートも、ファンに目の前の試合を楽しむよう呼びかけ、「サッカーの試合に来たなら、その瞬間と感情を体験すべきだ。携帯電話の画面だけを見るべきではない。スタジアムではスマートフォンをもっとポケットにしまい、ピッチとスタンドで起きていることに目を向けよう」と付け加えた。

フランクフルト戦で正式に初導入

サポーターがこの新機能を初めて試せるのは、10月24日土曜日にジグナル・イドゥナ・パルクで行われる、ドルトムント対アイントラハト・フランクフルトのブンデスリーガの試合だ。クラブがシステムを導入するこの週末の一戦には、8万1000人を超える観客が詰めかける見込み。土曜日の開始後、特典制度は今季の残るすべてのホームゲームでも継続される。