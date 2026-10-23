スマホを使わないサポーターに賞品
ブンデスリーガのクラブは、ホームゲーム中にスタンドで携帯電話に気を取られることを減らすため、任意で利用できる「ファンモード」をBVB公式アプリに導入した。スタジアムにいることを確認できるよう位置情報サービスを有効にした観客が、iOSとAndroidの端末で利用できる。機内モードのように機能し、有効にしてロックすると、試合中に端末に触れずにいた時間に応じて、1分ごとにポイントが付与される。
調査で浮かび上がったスタンドでの気の散る要因
クラブの公式サイトで発表されたこの取り組みは、定期的に試合を観戦する1000人を対象にボーダフォンが2023年に実施した調査を受けたものだ。調査では、63％が試合中に頻繁に携帯電話を使うことが明らかになり、スタンドでの自撮りやライブ配信、SNSに対する不満も高まっていた。
試合当日の雰囲気を守りたいという思いについて、ドルトムントの最高経営責任者カルステン・クラマーは「ボーダフォンというパートナーは、テクノロジーに何ができるかだけでなく、いつ一歩引くべきかも理解している。『ファンモード』は力強いメッセージを発している。世界的なテクノロジー企業が、その革新力を、どんなテクノロジーにも代えられない体験を守るために使っているのだ」と語った。
「スタジアムにいる8万1000人を超える人々が、ともに歌い、歓声を上げ、息をのむ。この『今、ここ』は何にも代えられない。私たちは力を合わせ、まさにそれを中心に据えている」
通信大手のトップもスタジアムでの取り組みを支持
観客はハーフタイム中に端末を確認できるが、後半に向けてアプリで設定を再び有効にする必要がある。ポイントの付与は試合終了の笛とともに終わる。画面のロックを解除した回数が最も少なく、獲得ポイントが最も多いサポーターには、BVBのサイン入りユニフォームやクラブショップの商品券を獲得するチャンスがある。
ボーダフォン・ドイツの最高経営責任者マルセル・デ・グロートも、ファンに目の前の試合を楽しむよう呼びかけ、「サッカーの試合に来たなら、その瞬間と感情を体験すべきだ。携帯電話の画面だけを見るべきではない。スタジアムではスマートフォンをもっとポケットにしまい、ピッチとスタンドで起きていることに目を向けよう」と付け加えた。
フランクフルト戦で正式に初導入
サポーターがこの新機能を初めて試せるのは、10月24日土曜日にジグナル・イドゥナ・パルクで行われる、ドルトムント対アイントラハト・フランクフルトのブンデスリーガの試合だ。クラブがシステムを導入するこの週末の一戦には、8万1000人を超える観客が詰めかける見込み。土曜日の開始後、特典制度は今季の残るすべてのホームゲームでも継続される。