スタジアム内での「自撮り」写真が、近くドイツのボルシア・ドルトムントのサポーターから貴重な賞品を奪うことになるかもしれない。同クラブが、試合中にスマートフォンを使用しないファンに報酬を与える計画を発表したためだ。

ドルトムントは、スタジアム内でスマートフォンを開く頻度を測定するアプリを使用するファンに対し、サイン入りユニフォームやクラブ商品のギフトカードを提供する。

ドルトムントはESPNが伝えたところによると、「観客席での自撮り写真やライブ配信、SNSに不快感を覚えるファンが増えている」と説明し、ファンはクラブのアプリの「ファンモード」を自主的に利用でき、その開始は土曜日のホームでのアイントラハト・フランクフルト戦からだと述べた。

「ファンモード」は、ハーフタイムの休憩時間を除く試合中にスマートフォンを開いた回数を測定し、デバイスの使用が少ないファンにポイントを付与、最も多くのポイントを獲得した人に賞品を提供する。スマートフォンを開くたびに、ユーザーはポイントを失う。

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この報酬システムとアプリは任意であり、ファンがスマートフォンを使用することへの禁止はない。

ドイツのサッカーは、その熱狂的なサポーター層で知られており、とりわけドルトムントのファンによる有名で巨大な「黄色い壁」のスタンドが名高い。

同クラブのこの姿勢は、スタジアムの雰囲気をSNS向けのコンテンツに変えようとする試み、とりわけプロ仕様の撮影機材を使用するインフルエンサーによるものに対する、ドイツサッカー界の激しい反発の一環として出てきたものだ。

2部リーグで戦うヘルタ・ベルリンは今月、ファンが個人利用のために写真や動画を撮影することは認めつつ、試合からの「商業的で収益を目的とした」動画制作を禁止すると発表していた。

昨年8月には、ディナモ・ドレスデンもSNS向けの商業撮影を禁止すると発表し、ファンが試合で快適に過ごせるようにすることと、クラブのテレビ放映権契約を保護することを望んでいると説明した。

ファンにはスマートフォンを手放すよう促す一方で、ドルトムントの選手たちは自身のデバイスを自由に扱えると、監督のニコ・コバチが金曜日の今日語った。

コバチは、チームが一緒にとる試合前の食事中のスマートフォン使用はすでに禁止していると述べたが、ロッカールームやチームバスで選手がスマートフォンを使用したりヘッドホンを着用したりすることには異議はないとした。

彼はこう付け加えた。「選手たちは試合に向けた準備に何が必要かを分かっているほどに成熟している」。

しかしコバチは、こう締めくくった。「私たちは皆、時々スマートフォンを見る時間を少し減らせると思う。それを減らせば、私たちは皆、ほかのことにもっと集中できるようになる」。