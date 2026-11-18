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ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンが、才能豊かなDFを巡って近く争奪戦を繰り広げるかもしれない。また、主力選手2人について朗報も届いた。ドルトムントのニュースと噂をお届けする。

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ドルトムント、移籍の噂：バイエルンと有望株の獲得を争う？

ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンはともに、ポルトガル1部エストリル・プライアに所属するジョーダン・アルノリンに関心を寄せているようだ。 Foot Mercatoが報じた。

同メディアによると、ブンデスリーガのライバル同士である両クラブのスカウトは、今季トップチームで台頭した18歳のプレーをすでに視察している。本職はセンターバックで、守備的MFでもプレーできるアルノリンは、出場可能だったリーグ戦10試合のうち5試合に出場。所属クラブは現在最下位に沈んでいるものの、十分に好印象を残している。

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アルノリンはすでにポルトガルU-19代表に選ばれており、契約は2029年まで残っている。必要となる移籍金は報道からは明らかになっていないが、近い将来、獲得を巡る入札合戦に発展する可能性がある。

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ドルトムントとドイツ最多優勝を誇るバイエルンに加え、バルセロナとリールもアルノリンに接触を図っているという。各クラブのスカウトは、エスタディオ・カルロス・オソリオで行われたポルトガルU-19代表対ドイツ戦（3-2）などで、この10代の選手を視察したとされる。

Getty Images

ドルトムント、最新情報：アントンとギラシに朗報

ドルトムントは、今度の土曜日に行われるボルシア・メンヒェングラートバッハとの「ボルシア対決」に向け、正式に練習を再開した。代表に招集されていた選手たちも、水曜日に米国代表として試合に出場するマティス・アルベールを除き、木曜日には練習場に姿を見せる予定だ。

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一方、最近コンディションに問題を抱えていた主力のヴァルデマール・アントンとセルー・ギラシが、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦に出場できるかはまだ分からない。 Ruhr Nachrichtenによれば、判断は試合直前に下される。両選手はここ数日、別メニューで練習していたという。ただ、ドルトムントでは、2人とも近く通常どおりの負荷に耐えられるようになるとの見方が基本的には広がっている。

アントンは筋肉の問題により、ドイツ代表への合流を見送っていた 。ギラシは最近まで太ももの肉離れに苦しんでいた。

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一方、カーニー・チュクエメカは SVエルフェルスベルク戦で途中交代を余儀なくされた ものの、年内に復帰する見込みだと Ruhr Nachrichtenは報じている。このMFの筋肉の負傷は、当初懸念されたほど重くないという。

Getty Images

ドルトムント、試合日程：今後の試合