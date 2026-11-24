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ドルトムントは有望株の流出を警戒すべきか。一方、ニコ・コヴァチ監督はアーセナル戦に向け、負傷離脱していた2選手の起用にゴーサインを出した。ドルトムントの最新情報と噂。

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ドルトムント移籍の噂：マティス・アルバート、夏にマンチェスター・ユナイテッドへ？

ドルトムントは今夏、注目の若手マティス・アルバートを失う可能性がある。Skyによると、17歳のアルバートはドルトムントでの出場時間に満足しておらず、近いうちに移籍を求める可能性がある。

自身の競技面での状況を検討した結果、アルバートが実際にドルトムントを離れる決断をすれば、マンチェスター・ユナイテッドが魅力的な選択肢となり得る。同クラブでは数日前、アルバートが米国代表のトップチームでデビューした際に指揮していたマウリシオ・ポチェッティーノ監督が就任したばかりだ。

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Skyによれば、間近に迫る冬の移籍市場での移籍は議論されていない。ただ、ポチェッティーノ監督がその時点でもマンチェスター・ユナイテッドを率い、獲得への関心があれば、今季終了後にレッドデビルズへの移籍話が熱を帯びる可能性がある。注目すべきは、アルバートとドルトムントの契約が正式には満了を迎える一方、クラブとはすでにその後の契約について合意しているとされる点だ。

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アルバートはドルトムントでまだ飛躍を遂げられていない。今季のトップチームでの公式戦出場はここまで4試合。直近では土曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で、1-0の敵地勝利を収めた試合の72分から出場した。先発は9月上旬のDFBポカール1回戦、HEBCハンブルクに5-0で勝利した試合の1度だけだ。

一方、17歳のアルバートは代表でより良い結果を残しており、これまでに国際試合5試合に出場。9月末にはチリに4-2で勝利した試合で得点し、一時的に米国A代表の最年少得点記録を樹立した。

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しかし、その記録は長く続かなかった。現在の記録保持者は、アルバートの得点からわずか4日後に米国代表でゴールを決めたキャバン・サリバンだ。得点時に17歳と6日だったサリバンは、ドルトムント所属のアルバートより125日若かった。

Getty Images

ドルトムント最新情報：アーセナル戦でセルー・ギラシとカーニー・チュクエメカが起用可能に

ドルトムントは火曜日のチャンピオンズリーグ、アーセナルとの大一番（21時）で、セルー・ギラシとカーニー・チュクエメカを再び起用できる見通しだ。

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ニコ・コヴァチ監督は月曜夜、ロンドンで両選手について「準備はできている」と語り、「先発するか、後から出場するかは明日分かる」と続けた。ギラシとチュクエメカはともに、太ももの負傷で直近の試合を欠場していた。

欧州屈指の守備力を誇る2チームの対戦だが、コヴァチ監督はイングランド王者との試合が多彩な展開になると予想する。「両チームには得点するだけの力があるので、0-0にはならないと思う」と語り、「難しい試合になることは分かっている。だが、我々には望むもの、つまり勝ち点を持ち帰るだけの力がある。そのためには、ボールを持っているときも持っていないときも、最善のプレーが必要だ」と述べた。

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ドルトムントはチャンピオンズリーグの最初の4試合で勝ち点9を獲得し、アーセナルは勝ち点10。両チームとも8位以内に入る可能性は十分にある。コヴァチ監督はミケル・アルテタ監督のチームについて、「素晴らしい監督が率いる素晴らしいチームで、共に多くの成功を収めてきた」と称賛。その上で「我々は準備ができている。フィジカル面の状態も良く、自信も十分にあり、自分たちの強みを信じている。我々はアーセナルを尊重しているが、彼らも同じように我々を尊重している」と語った。

(SID)

Getty Images

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ドルトムント最新情報：アーセナルGKダビド・ラヤの欠場が正式決定

アーセナルはドルトムントとのチャンピオンズリーグの一戦で、正GKダビド・ラヤを欠くことになった。火曜日の試合（21時）を前に、ミケル・アルテタ監督は「それほど深刻には見えない」が、「明日の試合に出られる状態ではない」と語った。

ラヤは月曜昼の練習をすでに欠席していた。 先週土曜日のニューカッスル・ユナイテッド戦（2-2）では、接触後に肩の問題で70分にピッチを退いていた 。代わりにケパ・アリサバラガが出場した。詳しい検査は火曜日に行われる予定だが、アルテタ監督によれば手術は必要ないという。

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イングランド王者のゴールをドルトムント戦でケパとイラン・メリエのどちらが守るかについて、アルテタ監督は明言しなかった。「正しい判断を下すため、我々は常にあらゆる状況を慎重に検討している。そして、どう進めるかは極めて明確だ」と44歳の指揮官は語った。

正GKの欠場にかかわらず、アルテタ監督はブンデスリーガ首位のドルトムントとの難しい試合を予想する。スペイン人指揮官はドルトムントに「非常に感銘を受けている」とし、「これまでの結果、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでの順位、そしてプレーぶりや試合の支配の仕方を見れば分かる」と語った。

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チャンピオンズリーグの4試合を終え、3位のアーセナル（勝ち点10）と12位のドルトムント（同9）の差はわずか1ポイントだ。「強豪と対戦することは分かっているし、準備はできている」とアルテタ監督は強調した。

(SID)

Getty Images

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ドルトムント最新情報：オーレ・ブック、アーセナル戦を前に語る

ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックは、アーセナルとの真価が問われる一戦に大きな敬意を抱いている。

ブックは月曜日、ロンドンへの出発を前に「首位であり、イングランドの現王者でもある相手との、極めて難しい試合になることは分かっている」と語った。ドルトムントは火曜夜（21時）、チャンピオンズリーグでアーセナルと対戦する。「守備でも攻撃でも、あらゆる面で最高レベルにある」と、ブックは相手を評した。

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ただ、ブックはそこに番狂わせの可能性も見いだしている。ドルトムントの大勝を誰もが予想しているわけではない。「我々にとって、期待を上回る良いチャンスだ」。新たにブンデスリーガ首位に立ったことは「うれしい副次的な成果」であり、ドルトムントの助けに「なるはずだ」という。「ただ、最近は非常に安定した戦いを見せている。選手たちもそれを試合に持ち込めると思う。見つけられる限りの自信と勇気が必要だ」とブックは話し、「欧州サッカー界で最も難しい試練の一つだ」と続けた。

キャプテンのエムレ・ジャンも月曜日、英国行きの飛行機に乗った。ただ、32歳のジャンはまだ復帰できる状態ではない。「彼は非常に前向きな人柄なので、いつも一緒にいてほしい。素晴らしいことだ」とブックは話し、「加えて、もう一度医師に診てもらえるという医学的な理由もある。それも重要だ」と説明した。ジャンは2月に左膝の前十字靱帯を断裂していた。

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ロンドンでの一戦の後も、試合は立て続けに控える。リーグではレヴァークーゼンとの上位対決、続いてシャルケとのレヴィアダービーがあり、最後にイタリア王者インテルとのチャンピオンズリーグの一戦を迎える。

(SID)

Getty Images

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ドルトムントの試合日程：今後の対戦予定