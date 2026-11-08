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ヴァルデマール・アントンの安定感は見事だ。BVBがエルフェルスベルクに勝利した一戦でも、ユルゲン・クロップが特に高く評価する持ち味を発揮した。これにより、バイエルンのスター選手はドイツ代表での立場を心配しなければならないのか？

ボルシア・ドルトムントがSVエルフェルスベルクに2-1（前半0-0）で勝利した試合から見えた3つのポイント。ほかにも、フェリックス・ヌメチャに寄せられた重要な信頼と、大きな議論を呼んだ場面から生まれたブンデスリーガ第9節の「忌み言葉」を取り上げる。

クロップがアントンを高く評価する理由。バイエルンのスターから序列を奪うのか？

ドイツ代表監督ユルゲン・クロップが週の半ば、就任して間もない中で2度目となる招集メンバーについて語った際、注意深く聞いていた人はセンターバックの話題に耳をそばだてたかもしれない。選考について「私にとって、この2人は明確だった」と語ったのだ。ただし、指していたのは最近のドイツ代表で定位置を占めていたヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックではなく、ヴァルデマール・アントンとマリック・チャウだった。

ドルトムントに所属する30歳のアントンと、5歳年下でニューカッスル・ユナイテッドに所属するチャウは、直近のセルビア戦（2-0）とギリシャでの一戦（0-0）で、ともにクロップ率いるチームの守備の中央を担った。「2人は信じられないほどよくやってくれた。それは認めなければならない」と代表監督はアントンとチャウを名指しで称賛。さらに、自身とそのプレースタイルにとって極めて重要な、どのような点で2人が際立っていたのかを説明した。

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「センターバックは何よりもまず守らなければならない。それが彼らにとって最も重要な仕事だ。ただ、ある種のサッカーをするには、そのやり方にも順応する必要がある。つまり、我々が高い位置からプレスをかけたいのに、選手たちが自陣のペナルティーエリアのラインに触れられる位置でしか安心できないなら、問題になる」とクロップは語った。要するに、アントンとチャウは、勇敢に守るという自身の考えにうってつけであることを示したというわけだ。

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土曜午後のエルフェルスベルク戦は難しい試合だった。相手は長い時間にわたって深く構えながらも、攻撃面の持ち味を生かして常にカウンターを狙っていた。その中でアントンは再び、その適性を証明した。セルビア戦とギリシャでの一戦の計180分間だけでなく、ここ数カ月、BVBのユニフォームを着て印象的な安定感をもって示し続けてきたように。

BVBのアントン、クロップが特に評価する持ち味を発揮

アントンは何度も果敢に4バックのラインから前へ出て、ザールラント州のチームが仕掛けかねないカウンターを徹底して食い止めた。タイミングと予測の良さに加え、対人戦の巧みさも印象的だった。また、最終ラインでも数多くの的確な判断を下し、重要なブロックを何度も見せた。

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さらにアントンは、勇敢にプレーする守備陣というクロップの理想像を、守備時だけでなくボール保持時にも体現している。何度も縦への賢いパスを織り交ぜ、多くの相手選手を置き去りにしながら、適切なスペースにいる味方を見つけて攻撃を活性化させる。

Getty Images

もちろん、バイエルン・ミュンヘンのターも、勇敢に守り、一定のリスクを冒す覚悟があることを十分に証明してきた。それでも、ワールドカップを前に、そしてドルトムント所属のシュロッターベックが負傷する前にそうだったように、北米での本大会でもターとシュロッターベックがドイツのセンターバックの不動のコンビになるとは、決して決まっていない。

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加えて、ターは今季、クラブで無条件のレギュラーではなくなっている。最近では重要な試合のいくつかで、ポジションを争うキム・ミンジェに先発の座を譲り、ベンチに回った。またアントンには、レギュラーとみられる同僚シュロッターベックとの連係を、ターよりも熟知しているという利点がある。2人の連係はさらに深まっている。金曜日のセルビア戦で、ドルトムントのセンターバックコンビがドイツ代表でも守備の中央を担うのか、注目だ。

BVBの勝利の立役者。コバチのヌメチャへの信頼が実る

開始から20分余りで戦術的ファウルによるイエローカードを受けたフェリックス・ヌメチャは、それ以降、エルフェルスベルクの素早い攻守の切り替えをどう抑えるか、細心の注意を払う必要があった。戦術的ファウルで再び警告を受けかねない場面が何度も訪れることは、十分に考えられた。

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そのため、ハーフタイムに向かう際、ドルトムントのアシスタントコーチ、ロベルト・コバチはSkyから、2枚目の警告による退場の恐れがあるこのMFを交代させた方がよいのではないかと問われた。しかし、ニコ・コバチ監督の弟は「彼には、それを判断できるだけの賢さがあると思う」と懸念を退けた。

その信頼が報われたのは周知の通りだ。後半、ヌメチャはBVBを勝利に導く主役となった。55分にはファビオ・シウバの見事なお膳立てから約18メートルの位置で巧みにシュート。ニアサイドへのコースを狙った低い一撃で、SVEのGKニコラス・クリストフを破った。

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その15分後、ヌメチャは今度はやや遠い約25メートルから、こちらも見事なシュートを決めて2-0とした。ドイツ代表MFの2得点により、2位のドルトムントは、予定通りの勝利ではあったものの、苦闘の末に2-1で勝利。首位バイエルン・ミュンヘンとの争いにおいて、極めて重要な白星を手にした。

ヌメチャがBVBにもたらすもの。「味方をより良くする」

ヌメチャなら賢く振る舞い、さらなるイエローカードを避けられると信じたコバチの判断は、まさに正しかった。試合後の記者会見で指揮官は、2得点以外にもヌメチャが再びドルトムントのプレーにもたらしたものを強調した。26歳のMFは「存在感、ダイナミズム、技術」でBVBにとって計り知れないほど重要だと、クロアチア人監督は説明。「体の向きを変える動きで、多くの局面を非常に素早く打開できる。それが味方をより良くする」と語った。

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ヌメチャは、サッカー選手として最も脂の乗った年齢、コバチの言葉で言えば「パフォーマンスのピークを迎える年齢」に差しかかったばかりだ。それだけに、土曜午後に2得点を挙げた彼には、なお「成長の余地がある」。ヌメチャの重要性をドルトムントが痛感したのは、負傷で彼を欠いた昨季のリーグ戦5試合だった。「あのときは、我々のプレーが少し停滞したのが分かった」とコバチは振り返る。「彼がいれば、我々にはまったく違う次元のものが加わる。だから、いてくれてうれしい」

Getty Images

ヌメチャは今季も何度か調子を落とし、ときには少し疲れているようにも見えた。それでもコバチが彼を欠くことを望まないのは、BVBでそれほど大きな存在になったからだ。ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックも、エルフェルスベルク戦勝利後に Skyで称賛した。「才能と技術の面で、彼は世界最高のMFの一人だ。今日のようなシュートまで加われば、彼にはもともとあのシュート力があるのだから、彼を上回る選手はそう多くない」

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一方、ヌメチャが2点目で時速124キロの強烈なシュートをネットに突き刺したことについては、BVBのGKグレゴール・コベルも少しは自分の功績にしたかったようだ。スイス人GKはクラブのYouTubeチャンネルのインタビューで「フェリックスだからね。ほかに何と言えばいいのか。ワールドクラスの選手だ」と称賛し、笑みを浮かべて付け加えた。「練習で僕がいつも彼を鍛えているから、あんなふうに決められるのかもしれないね」

今節の忌み言葉「接触の形」

まず断っておきたい。今節のブンデスリーガで最も議論を呼んだ場面の一つで、エルフェルスベルクの主将ルーカス・ピンケルトが足首を負傷し、ドルトムントとの試合で途中交代を余儀なくされた（37分）のは、言うまでもなく非常に残念なことだ。

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それでも、ここは明確にしておきたい。この場面でドルトムントのダニエル・スベンソンにレッドカードを示さなかった主審ハルム・オスマースの判断は、まったく正しかった。確かにスウェーデン人選手は、足裏を見せた状態でピンケルトの足首にまともに当たった。いわゆる「接触の形」は、競技規則上、退場に相当するものだった。だが、ファウルを退場処分にすべきかどうかの決定的な基準として「接触の形」を用いるのは、VAR導入以降の好ましくない傾向だ。このような場面では、プレーの流れをまったく考慮できていない。しかも、スベンソンには悪意が少しも見受けられなかった。

例えば、ピンケルトがボールを運んでパスを出し、守備側のスベンソンがスライディングで、ボールがとっくに離れた後に土曜午後と同じように相手に当たっていたなら、当然レッドカードだ。しかし、今回の場面の流れはまったく違った。スベンソンはカーニー・チュクウェメカからのパスに左足を届かせ、ペナルティーエリア中央へ送ろうとした。そのためにBVBの左サイドバックはスライディングを試みた。そして決定的なのは、ボールに届く見込みが決してなかったわけではないことだ。

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そこへピンケルトが割って入り、つま先でボールをかき出した。その結果、ボールに届こうとしたスベンソンのプレーは、百分の数秒のうちに、必然的にピンケルトに当たるものとなった。スウェーデン人選手が足を引くことは、もはや不可能だった。もちろん、このプレーでエルフェルスベルクの選手が負傷したのは非常に不運だ。だが、スベンソンにどうしろというのか。悪意がまったくなく、プレーの流れも考慮すれば、これは警告を出してもよいファウルではある。しかし、退場ではないはずだ。

Getty Images

ここで改めて、忌み言葉の「接触の形」に戻ろう。画面でこの場面を何度も見たり、スロー再生したりすれば、足首への接触だけを切り取った場合、確かに退場に見える。しかし、退場につながり得る場面をそのように評価し、プレーの流れを完全に無視することが、サッカーのためになるとは思えない。

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ちょうど、ワールドカップ優勝経験者のマッツ・フンメルスも1月に同じ見解を示していた。トッテナム・ホットスパーとのチャンピオンズリーグの試合で、スベンソンが似たプレーによって実際にレッドカードを受けた際のことだ。「不運なプレーだが、今はこういう判定が下される。私にはレッドカードだとは思えない。これは典型的な、静止画だけで判断されたレッドカードだ。プレーに至る経緯を見れば、退場には値しない」と、当時Prime Videoの解説者を務めたフンメルスは語っていた。

この見解は、土曜日のスベンソンの場面にもそのまま当てはめられるだろう。一方、Skyのスタジオでは、この場面を巡って元選手2人の間で激しい議論が交わされた。「スベンソンにはピンケルトがまったく見えていない。ボールにあと2センチ届かず、ボールをプレーしようとしている。相手選手もほかの何も見えておらず、ただボールをプレーしたいだけだ。［…］いろいろな動きが重なった結果で、サッカーでは起こることだ」とディートマー・ハマンは語り、レッドカードを出さなかったオスマースの判断はまったく正しいとした。一方、パトリック・ヘルメスは反対の意見だった。

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「接触の形はこれ以上ないほど明白で、負傷のリスクもこれ以上ないほど高い。故意ではなかったという点は、ディディ、君の言う通りだ。でも私だって、そうするつもりがなかったのに間違ったことをした経験はたくさんある」と元ドイツ代表FWのヘルメスは語った。これに対し、元代表選手のハマンは、この夜の忌み言葉を引き合いに反論した。「『接触の形』という言葉を使った時点で、君の主張は説得力を失ったよ」

一方、オスマース主審自身は試合後、Sky で、映像を確認して現行の競技規則に従えば、レッドカードを出すことも十分に可能だったと述べた。VARから連絡が入り、モニターでの確認を促されていれば、そうしていたかもしれない。ケルンのVARルームにいたパトリック・ハンスルバウアーが介入しなかったのは、サッカーにとって良いことだった。