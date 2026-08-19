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Goal.com
ライブ
Fabio Silva Carney Chukwuemeka Maximilian BeierGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

「ドルトムントも否定的ではない」：昨夏に加入したBVBの新戦力2人は、もう再び退団を模索しているのか？

ブンデスリーガ
ファビオ・シウヴァ
カーニー・チュクウェメカ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント

今夏の移籍期間で、ボルシア・ドルトムントは新たな顔ぶれを数人加えて戦力を強化した。一方で、退団する側にもまだ動きがあるかもしれない。

Skyの報道によると、適切なオファーが届けば新天地を探す可能性がある選手のリストの筆頭に挙がっているのは、FWファビオ・シルバとMFカーニー・チュクウェメカの2人だ。

2人はともに昨夏、およそ2000万ユーロという近い金額でドルトムントに加わったが、ドルトムントのユニフォームで臨んだデビューシーズンでは、いずれも完全に期待に応えるには至らなかった。

ポルトガル人ストライカーは前線で厳しい立場に置かれ、主に不動のセルー・ギラシの控え役に甘んじることとなった一方、生まれはオーストリアのチュクウェメカは複数の軽傷に悩まされ、中盤中央でのポジション争いで何度も後退を強いられた。

Skyによれば、関心を示すクラブに支払い意思がある場合、クラブは両選手の移籍を妨げるつもりはないという。シルバについては「2000万ユーロ前後のオファーが舞い込むなら、ドルトムントも否定的ではない」とされ、チュクウェメカについても同程度の高額ならBVB首脳陣を満足させる見込みだ。

ChukwuemekaGetty Images

BVBでファビオ・シルバとカーニー・チュクウェメカに立ちはだかる競争相手は？

少なくとも出場時間という点では、来季も2人にとって昨季同様に厳しいシーズンとなりそうだ。前線ではBVBがコンスタンティノス・カレツァスとヤニス・コンスタンテリアスを補強しており、さらに一時は退団の可能性も取り沙汰されたギラシも、依然としてドルトムントと契約を残している。

一方、中盤中央では代表選手フェリックス・ヌメチャと、プレシーズンで強いパフォーマンスを見せているジュード・ベリンガムがひとまず主力と見なされているうえ、このポジションにはPSVアイントホーフェンからジョーイ・フェールマンも新たに加わった。

Fabio SilvaGetty Images

ファビオ・シルバはスペインのレアル・ベティスへ向かうのか？

シルバについては、すでに最初の具体的な関心を示すクラブもあるようだ。 Bild がセビージャのスペインTV局 101TV を引用して伝えたところによると、レアル・ベティスの代表団が週の初めにドルトムントを訪れ、ポルトガル人ストライカーのスペイン移籍を後押ししたという。

それによれば、ラモン・アラルコン・ルビアレスとアルバロ・ラドロンを中心とするクラブ幹部は、この24歳を「移籍ターゲットのナンバーワン」に定めているという。ただし、一定の競技上の目標を達成した場合に買い取り義務へと変わる買い取りオプション付きのレンタル移籍を望んでいるようだ。レアル・ベティスに加え、レアル・ソシエダもこのポルトガル代表歴1試合の選手に注目しているとされる。

シルバは内部的には、夏のプレシーズン準備期間の中で、BVBでの競争に挑み、定位置を勝ち取りたい意向を明確にしていたという。ドルトムントとの契約は2030年まで残っている。それでも最終的にシルバが退団を望むことになれば、BVBは移籍市場でもう一度動かなければならないだろう。

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