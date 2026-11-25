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アーセナルとの1-1で、ボルシア・ドルトムントはある意味で自らの限界を超え、粘り強さと信念の手本を示した。この調子なら、ドルトムントはタイトル争いに加わることになるだろう。

ジョアン・ガドゥがボルシア・ドルトムントに加入したのは、今夏のことだとは信じがたい。DFがまだ19歳だという事実は、なおさら驚きだ。ガドゥは、ほかのプロ選手ならキャリアのすべてを費やしても足りないかもしれないほどの成長を、目覚ましい速さで遂げているように見える。

ドルトムントがバイエルンとのブンデスリーガ上位対決を2-2で終えた試合で、ガドゥが非常に優れたプレーを見せてから、まだ1カ月もたっていない。ミュンヘンではスピード、妥協のない対人守備、視野の広さ、プレスでの振る舞いが光った。 その時点でチームメートやスポーツディレクターのオレ・ブックは称賛を惜しまず、ニコ・コヴァチ監督も感心した様子だった。ただ、コヴァチ監督は当時、ガドゥが自身の望む水準にはまだ達していないとも語っていた 。監督はガドゥを定期的に個別指導し、ポジショニングとヘディングに重点的に取り組ませている。ドルトムント側は、攻撃にももっと加わってほしいと望んでいる。

そして、ガドゥはそれを実行した。ロンドンでの試合の55分、自陣深くでボールを奪うと、そのまま走り出した。小さな切り返しと方向転換で相手選手2人を置き去りにし、48メートルを駆け上がってマクシミリアン・バイアーの走る先へパス。バイアーは、その独走にふさわしい冷静かつ鮮やかなフィニッシュを見せた。ガドゥとバイアーの見事な個人プレーが生まれたのは、前半の低調な出来からドルトムントがチーム全体として改善し、アーセナルに対抗する勇気を見いだした時間帯だった。

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ガドゥの圧巻のプレーをドルトムントのチームメートはどう評したか？

とはいえ、ガドゥの独走がなければ、チームの努力は実を結ばなかったかもしれない。 チームメートからも、熱のこもった称賛が相次いだ。 得点者のバイアーはPrime Videoのマイクに向かって、「ドリブルで仕掛け、体を使うあの姿は、まさに怪物だ。本当に素晴らしかった」と語った。「驚異的な勢いで前に進み、相手選手2人を置き去りにして、僕にいいボールを出してくれた。ワールドクラスのプレーだった。僕はそれを決めたんだ」と振り返った。

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ドルトムントのGKグレゴール・コベルも「ガドゥの素晴らしい個人プレーが、僕たちのゴールにつながった」と話した。主将で、ガドゥと同じセンターバックのニコ・シュロッターベックは「最初のタッチが信じられないほど見事だった。その後のスピードも、僕たちは知っている」と語った。

ドルトムントにとって小さな問題もある。 守備でも大いに存在感を示したアーセナル戦を経て 、プレミアリーグの強豪クラブのすべてが、PSG、レッドブル・ザルツブルク、そしてドルトムントで育成されたこのDFに気づいたはずだ。その資質は、プレミアリーグの強豪クラブが求めるDF像にぴったり合う。移籍金が最大2500万ユーロに達する可能性のあるガドゥは、ドルトムントが望むよりも早くクラブを去るかもしれない。

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ドルトムントが示した並外れた粘り強さ

アーセナルとロンドンで引き分けた今、ドルトムントで何かが確かに形になりつつあることも明らかだろう。まだ21歳のジョーブ・ベリンガムは今季、レギュラーとなり、試合を決める選手へと成長した。ガドゥと同じ19歳のコンスタンティノス・カレツァスも、完全にコンディションを取り戻せば、再び人々を魅了するだろう。ロンドンでピッチの至るところに顔を出した、過小評価されがちなダニエル・スヴェンソンも、まだ24歳だ。このチームには、長く共にプレーする姿を見ていたい選手が何人もいる。

一方、現在のチームも悪くない。少なくとも、結果と、その結果を手にする過程に目を向ければそう言える。ニコ・コヴァチ監督の下でドルトムントのサッカーが見応えに欠けることが多いのは、今に始まった話ではなく事実だ。しかし今季は、長く敗色濃厚に見えた試合や、逆転はもう不可能と思われた試合から、数多くの勝ち点を獲得している。もはや偶然ではない。

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アーセナル戦では、そんなドルトムントがさらに自らを上回った。シュロッターベックが「寝ぼけていた」と厳しく、かつ的確に表現した最初の15分から20分の惨状を経て、チームが立ち直った姿は実に見事だった。あれほどの粘り強さと自信を示すのは容易ではない。20分間ほとんどボールに触れられなかったチームが、ホームでここまで勝ち点を一つも落としていなかった、欧州屈指の強さと安定感を誇る相手を、シュロッターベックの言う「強度」によって攻略したのだ。

もちろん、1-1のゴールはガドゥとバイアーの優れた個人プレー二つから生まれた。ただ、あのような立ち上がりの後にガドゥのような独走ができるのは、自分自身を、そして何よりチームを信じているからだ。バイアーにも同じことが言える。それまでの試合では何もうまくいかず、得点のわずか数分前には、ダニエル・スヴェンソンの非常にいいクロスを捉え損ねていた。走り込んでインサイドでそのまままっすぐ決めればよかったところを、どうしても足のアウトサイドで受けようとしたのだ。

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強豪のように勝ち点を積むドルトムント。レヴァークーゼンの優勝メンバーも思わせる

ドルトムントは先週日曜日、前日にバイエルンが引き分けたことで首位浮上には勝利が必要となった、特別な重圧のかかる状況を乗り越えた。そして今回、強豪アーセナルを相手に、最終的には必要な運にも恵まれながら、明確なパフォーマンスの改善と勇敢な後半の戦いによって勝ち点1をもぎ取った。

さらにドルトムントは今季、試合終盤に逆転することも多い。強豪らしいサッカーをしているとは限らないが、強豪らしく勝ち点を積み重ねている。

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当時はその傾向がはるかに顕著だったとはいえ、2023-24シーズンのバイヤー・レヴァークーゼンをどこか思い起こさせる。全公式戦でアディショナルタイムに13ゴールを挙げたチームは、まず 「バイヤー・レイタークーゼン」 と呼ばれるようになり、その後ドイツ王者となった。ドルトムントがアディショナルタイムに決勝点を挙げたのは、これまでのところDFBポカールのブレーメン戦、3-2で勝利した試合だけだ。それでも全公式戦を通じ、後半にパフォーマンスを上げて巻き返した試合はすでに7回ある。バイエルン・ミュンヘンとの上位対決では、89分にファビオ・シウヴァが2-2とする同点ゴールを決めたが、それも試合内容に見合うものだった。そして今回のアーセナル戦もそうだ。さらに、シュトゥットガルトに1-0で勝った試合では、コヴァチ監督が後に決勝点をアシストするジョーブ・ベリンガムを、DFBポカールのブレーメン戦では後に決勝点を決めるマルセル・ザビッツァーを、それぞれ途中投入して勝利を引き寄せた。

近年のドルトムントは常に後半戦で向上

シーズンの結末を予想するには、もちろんまだ早すぎる。とりわけチャンピオンズリーグでは、ドルトムントが上位8チームに入り、プレーオフを経ずに決勝トーナメントへ進むには、今後の3試合で少なくともあと2勝が必要だろう。それでも、近年と同じように戦えれば、ドルトムントは必然的にリーグ優勝争いに加わるはずだ。近年は常に前半戦より後半戦の方が強かった。

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しかもドルトムントは今、クラブ史上屈指の前半戦を送ろうとしている。バイエルンは今季、一方では圧倒的な戦いを見せながら、他方ではすでにかなり多くの勝利を逃しており、 負傷者も続出している 。

チャンピオンズリーグ順位表：現在の上位24チーム