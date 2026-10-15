ボルシア・ドルトムントがこの時期、わずか6日間で3つのアウェー戦をこなすために移動しなければならない距離は、1万1000キロ以上。今季2試合目のチャンピオンズリーグを前に、その過酷な日程については十分に語られていた。まずはノルウェー北部へ向かい、水曜夜にボデ／グリムトに0-1（前半0-0）で敗れた。土曜日には首都でウニオン・ベルリンと対戦し、次の火曜日には遠く離れたアゼルバイジャンでサバFKと戦う。

「これほどの移動を強いられて、同じ11人で試合を続けられるチームは世界中のどこにもない。だから今日はメンバーを入れ替えた」。BVBのニコ・コヴァチ監督はボデ／グリムト戦を前に、DAZNのマイクに向かってそう説明した。先週金曜日のヴェルダー・ブレーメンとの2-2の試合から、先発を5人も変更した理由だ。

再び負った足首のけがから回復したばかりの守備の要、ニコ・シュロッターベックは、休養のため遠征に帯同せず、代わりにラミ・ベンセバイニが3バックの一角で先発した。だが、コヴァチ監督はさらに4人を入れ替えた。イーサン・ヌワネリに代えてコンスタンティノス・カレツァス、マルセル・ザビッツァーに代えてサムエレ・イナシオを起用。そして、こちらの2人の変更はかなり意外だったが、フェリックス・ヌメチャとセール・ギラシーに代わってジョーイ・フェールマンとファビオ・シウバが先発した。

BVB：失敗に終わったニコ・コヴァチ監督の「人工芝プラン」

「いい選手交代になっていると願うよ」。コヴァチ監督は笑みを浮かべて付け加えた。しかし、そうはならなかった。少なくとも、試合前の先発変更は奏功しなかった。ドルトムントのコーチ陣は、特にカレツァスとイナシオを攻撃陣に加えることに大きな期待を寄せていた。ボデの慣れないピッチを意識しての判断だった。コヴァチ監督はキックオフ前、「小柄な選手のほうが人工芝にうまく対応できると思う。だから今日はコスタ、サムエレ、そしてファビオを選んだ。ここの人工芝では、彼らのほうが動きにうまく対応できるからだ」と語っていた。

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だが、ほかの選択肢に比べて機敏で動きのあるカレツァス、イナシオ、シウバで攻撃に迫力を生み出そうという「人工芝プラン」は、完全に裏目に出た。特に、才能豊かな18歳のカレツァスとイナシオは持ち味を発揮できなかった。BVBが、1対1や狭いスペースでの素早いコンビネーションという彼らの強みを生かせる場面を、そもそも作れなかったからだ。ピッチの状態を踏まえた人選にコヴァチ監督が期待した効果は、試合が進むにつれて失われていった。

ボデ／グリムトに0-1で敗れたBVBを、ニコ・コヴァチ監督はどう批判したか？

「ボールを持ったときのプレーがまったく良くなかった。相手のほうがはるかに機敏だった」とコヴァチ監督は語った。そして、自身の試合プランには、最初からヌメチャやヌワネリの躍動感、ギラシーのフィジカルを生かすほうが明らかに良かったと認めざるを得なかった。「ボデ／グリムトは我々よりはるかにうまく背後のスペースを突いていた。我々はすべて足元にパスを出し、最終ラインの裏には一本も出せなかった。それでは相手を混乱させられない」と振り返った。

振り返れば、このクロアチア人指揮官は、うまくいかなかったローテーションをもっと早く修正し、ハーフタイムに交代で手を打たなかったことを悔やむだろう。後半に入っても、当初は何も変わらなかったからだ。BVBが相手に食らいつけなくなる一方で、ホームのボデ／グリムトはますます危険な攻撃を見せ、52分にフレドリク・シェーヴォルドが先制点を決めた。それが、妥当な内容に見合う決勝点にもなった。

「いつも一歩遅れ、相手に食らいつけていなかった。明らかに不十分だった。それが今日の問題だ」と、センターバックのヴァルデマール・アントンは試合後、DAZNで指摘した。「失点するまで、我々はまったく試合に参加できていなかった。前半は、ここで勝つために必要な情熱と強度を持ってプレーできなかった」とコヴァチ監督も不満をあらわにした。指揮官は1時間が過ぎたところでついに状況を認め、4人を一度に交代させて好転のきっかけを作った。

フェリックス・ヌメチャらがBVBにもたらした、まったく異なる躍動感

試合の様相は一変した。BVBは突如として躍動感とゴールへ向かう姿勢を見せた。その中心となったのがヌメチャだ。ゴールを脅かし、それまで欠けていた背後への動きを生み、攻撃を前に進めた。出場後の最初の数分だけで、期待に応えられなかったフェールマンがそれまでの1時間に与えた以上の刺激をチームにもたらした。ギラシーはフィジカルを生かし、シウバとはまったく違う影響をボデの守備陣に与えた。リュエルソンとヌワネリも、カレツァスとイナシオとは異なる推進力を発揮した。

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こうしてドルトムントは、コヴァチ監督が開始1分から期待していた混乱を、ようやくノルウェーのチームの守備陣に生じさせた。「後半には、我々がもっとうまくやれば、それができると分かった」とBVB指揮官は苦々しげに総括した。「4人を交代させて初めて試合にうまく入れ、主導権を握った」とも語り、アントンも「失点してから、ようやくサッカーをし始めた」と強調した。

ボデ／グリムト戦での失望に伴い、この後も続くBVBのアウェー連戦では、移動の負担があっても大幅なローテーションは行われそうにない。コヴァチ監督は「うちのチームにいる選手は一人ひとり、プレーするだけの力を持っている」と強調しつつ、自省を込めてこう続けた。「今日はそれが機能しなかった。責任は私にある。先発を決めたのは私だからだ」