バイエルン・ミュンヘンの選手たちがアリアンツ・アレーナに入場すると、南スタンドのファンはハリー・ケインをたたえる横断幕を広げた。ケインは2025/2026シーズンの傑出した活躍が評価され、月曜日にロンドンでバロンドールを授与されていた。

そこには「ショーマンではない。だが、サッカー選手のあるべき姿を体現している。おめでとう、ハリー！」（ドイツ語：ショーのスターではない。だが、サッカー選手のあるべき姿を体現している。おめでとう、ハリー！）と書かれていた。

BVBファンがハリー・ケインにブーイング

その後、バイエルンの首脳陣も、1981年のカール＝ハインツ・ルンメニゲ以来となるクラブのバロンドール受賞を改めて祝った。試合開始直前、ケインはトロフィーを手に、最後にピッチへ入った。そこでは選手全員とバイエルンの首脳陣、そして妻と4人の子どもたちが待っていた。

家族に一人ずつキスをしたケインは「バイエルン・ミュンヘンの選手であることをとても誇りに思います」と語り、短いスピーチをドイツ語の「ダンケシェーン（ありがとう）」で締めくくった。

バイエルンファンの拍手には、ボルシア・ドルトムントのファンからのブーイングも交じった。バイエルンの最高経営責任者（CEO）、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンはこれに触れ、BVBへの皮肉も込めてこう語った。「45年ぶりに、ハリーがバイエルンのためにバロンドールを勝ち取った。クラブにとって、これ以上のことはない。そして彼は、そのことでファンに感謝を伝えた。ドルトムントのファンにもね」

ハリー・ケイン以前にバロンドールを受賞したイングランド人は？

バイエルンのメインスポンサーであるテレコムも、ケインをたたえる演出を用意した。アリアンツ・アレーナのメインスタンド向かい側で人々が形作るテレコムの「T」は、今回は白ではなく金色だった。選手たちのユニフォームにも金色の「T」があしらわれていた。

ハリー・ケインは月曜日、FIFA世界ランキング上位100カ国の専門記者100人による投票で、レアル・マドリーのキリアン・エンバペを僅差で抑えた。イングランド人のバロンドール受賞は、2001年のマイケル・オーウェン以来だった。