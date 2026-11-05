ボルシア・ドルトムントがチャンピオンズリーグ第4節で重要な勝利を収めた。ホームでセビリアのレアル・ベティスに2-1（前半0-0）で勝利し、リーグフェーズの勝ち点を9に伸ばした。ファビオ・シウバが先制点を挙げた（49分）が、途中出場のアイトール・ルイバル（67分）がスペイン勢のベティスに同点弾をもたらした。その直後、負傷したセール・ギラシーに代わって投入されたコンスタンティノス・カレツァス（72分）が決勝点を決めた。BVBの選手たちの採点と寸評を紹介する。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：グレゴール・コベル

スイス人GKは前半、ほとんど仕事がなかった。対応を迫られたのは66分のオルティスの場面。素早くゴールを飛び出し、シュートを見事に防いだ。ただ、その直後の1-1となる失点にはなすすべがなかった。採点：3。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ヴァルデマール・アントン

ジョアン・ガドゥを欠くなか、3バックの右でプレー。好調ぶりは少しも損なわれず、この代表選手は数多くの攻撃を食い止め、ほとんど突破を許さなかった。ただ、ボールを持った際には小さなミスが一つ、二つあった。1-1の場面ではボールを失い、ドルトムントが守備で数的不利に陥ったことが失点につながった。一方、先制点の場面ではペナルティーエリア付近から右のリュエルソンへ展開し、得点の起点となっていた。採点：2.5。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ニコ・シュロッターベック

シュロッターベックの対角線上へのパスが、ギラシーの序盤のチャンスを生んだ（3分）。21分のスヴェンソンの決定機でも同様だった。前半には相手のラインを破るパスを10本通し、試合を通じて5回のデュエルで一度も負けなかった。好パフォーマンス。採点：2.5。

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BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ラミ・ベンセバイニ

アルジェリア人選手は攻守両面でまずまずのプレーを見せた。大きなミスも、際立った好プレーもなかった。採点：3.5。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ユリアン・リュエルソン

ノルウェー人選手は先発に復帰し、特に攻撃面で何度か見せ場をつくった。3分には低いクロスを送ったが、ギラシーはうまくゴール方向へ合わせられなかった。その18分後にも同じ形でスヴェンソンの決定機をお膳立てした。先制点の場面でも同様だ。低いパスがフリーのベリンガムに届き、そのシュートは好守を見せたGKバジェスに阻まれたものの、シウバがこぼれ球を押し込んだ。70分には正確なクロスでベリンガムの大きなヘディングチャンスを演出。さらにボールを7回奪い返した。採点：2。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ヨーイ・フェールマン

このオランダ人選手は短期間で、それまで動きが鈍く、アイデアにも乏しいことが多かったBVBのビルドアップにおいて、おそらく最も重要な存在となった。今回もボールを失いにくく、相手のプレスにも動じなかった。パスでは、二度のかなり深刻な例外を除けば、極めて賢く落ち着いたプレーを見せた。それだけに味方から頻繁にパスを預けられ、ボールタッチ数はチーム最多。守備でも多くのボールを奪い返した。採点：2.5。

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BVB、ドルトムント対ベティスの採点：フェリックス・ヌメチャ

しばらく調子の上がらなかったヌメチャだが、今季でも良い部類に入るプレーを見せた。7回のデュエルすべてに勝利。攻撃では何度かうまくスピードを上げ、攻撃を前に進めた。15分に放った20メートルの距離からのシュートはゴール右に外れた。採点：3。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ダニエル・スヴェンソン

スウェーデン人選手は左サイドで、クロスを送るのに好条件の位置をたびたび取ったが、その多くはブロックされた。21分には、その時点でのBVB最大のチャンスを迎えた。リュエルソンのクロスは合わせるのが難しかったとはいえ、至近距離から決めなければならない場面だった。後半は目立たなくなったが、引き続き堅実にプレーした。採点：3。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ジョーブ・ベリンガム

ベリンガムは最近と同じく前線の選手たちの後方でプレーしたが、先週末のバイエルン戦で見せたようなボールを持った際の支配力はなかった。チームメートの多くと同様、技術的なミスもいくつか犯した。14分にはアウトサイドでアントンへ戻そうとしたパスが大きく失敗。ベティスのカウンターから先制ゴールを決められたが、オフサイドで得点は認められず、幸運に救われた。一方、ドルトムントの先制点には決定的に関与。自身のシュートはバジェスに防がれたが、シウバがそのこぼれ球を押し込んだ。70分には至近距離からヘディングシュートを放ったものの、再びベティスのGKに好セーブで阻まれた。懸命なプレーで徐々に試合に入り込んだ。採点：2.5。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ファビオ・シウバ

ポルトガル人選手は久々に先発の機会を得て、ギラシーの負傷後はワントップを務めなければならなくなった。広く動き回り、ポジションを入れ替えながら、何度もパスを受けられる位置を取った。先制点ではストライカーがいるべき場所に立ち、こぼれ球を無人のゴールに押し込んだ。2-1の得点にも決定的に関与。深い位置まで下がってボールを運び、得点者のカレツァスにパスを通した。採点：2。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：セール・ギラシー

序盤、リュエルソンのクロスにうまく合わせられなかった。もっと良い結果を出せた場面だった（3分）。30分を少し過ぎた頃にピッチに倒れ、太ももを押さえた。プレー続行は不可能だった。採点：3.5。

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BVB、ドルトムント対ベティスの採点：途中出場選手

コンスタンティノス・カレツァス（34分から）：負傷したギラシーに代わって入り、攻撃の右サイドに位置取った。ギリシャ人選手は数々のプレーで、自身の技術と創造性がBVBにとっていかに重要であり、今後さらに重要になり得るかを示した。先制点の直前には、自分へのファウルを訴えながらもプレーを続けたことが重要だった。その直後には自らシュートを放ったが、GKバジェスに阻まれた。だが、カレツァスが2-1とする得点を挙げた場面では、バジェスもなすすべがなかった。巧みなファーストタッチで意表を突き、相手の視界が遮られた状況で左足のシュートを決めた。採点：2。

マクシミリアン・バイアー（74分から）：リュエルソンに代わって出場。ボールを持たない場面で何度も走り、守備を助けた。攻撃では見せ場がなかった。採点なし。

カーニー・チュクエメカ（75分から）：ヌメチャに代わって出場。採点なし。

ジョアン・ガドゥ（75分から）：ベンセバイニに代わって出場。投入直後から守備で対応を迫られる場面が多かったが、全体として堅実にこなした。採点なし。

イーサン・ヌワネリ（90＋1分から）：シウバに代わって出場し、勝利を守り切るのに貢献した。採点なし。