バイエルン・ミュンヘンの選手たちがアリアンツ・アレーナに入場すると、南側スタンドのファンはハリー・ケインに向けた横断幕を広げた。ケインは2025/2026シーズンの傑出した活躍が評価され、月曜日にロンドンでバロンドールを授与されていた。

横断幕には「ショーマンではなく、あるべき姿のサッカー選手。おめでとう、ハリー！」（ドイツ語：「ショースターではなく、あるべき姿のサッカー選手。おめでとう、ハリー！」）と記されていた。

BVBファン、ハリー・ケインにブーイング

その後、バイエルンの首脳陣もクラブにとってのバロンドール受賞を改めてたたえた。1981年のカール＝ハインツ・ルンメニゲ以来、初の受賞となる。試合開始直前、ケインはトロフィーを手に、最後にピッチへ入った。選手全員とバイエルンの首脳陣、そして妻と4人の子どもたちが彼を待っていた。

家族にキスをして回ったケインは「バイエルン・ミュンヘンの選手であることを、とても誇りに思います」と語り、短いスピーチをドイツ語の「ありがとう」で締めくくった。

バイエルンファンの拍手には、ボルシア・ドルトムントのファンからのブーイングも一部混じった。バイエルンのCEO、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンはそれに触れ、BVBへの皮肉も交えてこう語った。「45年ぶりに、ハリーがバイエルンのためにバロンドールを獲得した。クラブにとって、これ以上のことはない。そして彼はそのことでファンに感謝を伝えた。ドルトムントのファンにもね」

ハリー・ケイン以前にバロンドールを受賞したイングランド人は？

バイエルンのメインスポンサーであるテレコムも、ケインをたたえる演出を用意した。アリアンツ・アレーナのバックスタンドに登場する、人が形作るテレコムの「T」は、今回は白ではなく金色だった。選手たちのユニフォームにも金色の「T」があしらわれた。

ハリー・ケインは月曜日、FIFAランキング上位100カ国の専門記者100人による投票で、レアル・マドリードのキリアン・エンバペを僅差で上回った。バロンドールを受賞したイングランド人としては、2001年のマイケル・オーウェン以来初となった。