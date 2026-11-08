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ヴァルデマル・アントンの安定感は印象的だ。BVBがエルフェアスベルクに勝利した試合でも、ユルゲン・クロップが特に高く評価する持ち味を発揮した。これにより、バイエルンのスター選手はドイツ代表での立場を案じる必要があるのだろうか。

ボルシア・ドルトムントがSVエルフェアスベルクに2-1（前半0-0）で勝利した試合から見えた3つのポイント。そのほか、フェリックス・ヌメチャへの重要な信頼と、大きな議論を呼んだ場面から生まれたブンデスリーガ第9節の「問題の言葉」を取り上げる。

クロップを魅了する理由を示したアントン。バイエルンのスター選手を序列で上回るか？

ドイツ代表監督ユルゲン・クロップが週半ば、就任後まだ間もない中で2度目となる代表メンバーの選考について語った際、注意深く聞いていた人はセンターバックに関する発言が気になったかもしれない。選考の経緯について「この2人は私にとって明確だった」と語ったが、指していたのは最近のドイツ代表で定位置を得ていたヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックではなく、ヴァルデマル・アントンとマリック・チャウだった。

ボルシア・ドルトムント所属の30歳アントンと、5歳年下のニューカッスル・ユナイテッドのDFチャウは、直近の代表戦、セルビア戦（2-0）とギリシャでの一戦（0-0）で、ともにクロップのチームの最終ライン中央を担った。「2人は信じられないほど良いプレーをした。それは認めなければならない」と代表監督はアントンとチャウを名指しで称賛。さらに、自身とそのプレースタイルにとって非常に重要な、2人が際立っていた点を詳しく説明した。

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「センターバックは当然、何よりもまず守らなければならない。それが彼らにとって最も重要な仕事だ。ただ、ある種のサッカーをするには、そのやり方にも応じる必要がある。つまり、我々が高い位置からプレスをかけたくても、選手たちが自陣のペナルティーエリアのラインに触れられる位置でしか安心できないなら、問題になる」。クロップはそう語り、アントンとチャウが、自身の思い描く勇敢な守備にうってつけだと示したのだ。

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土曜午後、長い時間にわたって深く守りながらも、攻撃力を生かしたカウンターを常に狙うエルフェアスベルクとの難しい試合で、アントンはそのことを再び証明した。セルビア戦とギリシャでの試合におけるドイツ代表での180分間だけでなく、BVBのユニフォームを着て、ここ数カ月にわたり印象的な安定感で示し続けているように。

BVB：アントン、クロップが特に高く評価する持ち味を発揮

アントンは何度も勇敢に4バックのラインから前へ出て、エルフェアスベルクのカウンターの芽を徹底して摘んだ。タイミングと予測力に加え、対人戦での巧みさも印象的だった。さらに注目すべきは、最終ラインでも数多くの的確な判断を下し、重要なブロックを何度も見せたことだ。

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加えてアントンは、クロップが理想とする積極的な守備ラインを、ボールを持たない時だけでなく、持った時にも見事に体現している。何度も巧みな縦パスを織り交ぜ、多くの相手選手を置き去りにしながら、攻撃を活性化できる位置にいる適切な味方を見つけていた。

Getty Images

もちろん、バイエルン・ミュンヘンのターも、積極的な守備を持ち味とし、一定のリスクを冒す用意が常にあることを、これまで十分に証明してきた。それでも、ワールドカップを前に、そしてドルトムント所属のシュロッターベックが負傷する前と同じように、北米での本大会でもターとシュロッターベックがドイツ代表のセンターバックの不動のコンビになるとは、決して決まっていない。

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というのも、ターは今季、所属クラブで無条件のレギュラーではなくなっており、最近も重要な試合のいくつかで、ポジションを争うキム・ミンジェに先発の座を譲ってベンチに回った。さらにアントンには、レギュラーと見られるクラブの同僚シュロッターベックとの連係を、ターよりもよく知り、2人のコンビネーションがより成熟しているという利点がある。金曜日のセルビアでの試合で、ドルトムントの最終ライン中央がドイツ代表の最終ライン中央にもなるのか、注目したい。

BVBの勝利の立役者：ヌメチャへのコヴァチの信頼が実を結ぶ

開始から20分余りで戦術的なファウルによりイエローカードを受けたフェリックス・ヌメチャは、その後、エルフェアスベルクの数多い素早い攻守の切り替えをどう抑えるか、細心の注意を払う必要があった。戦術的なファウルによって再び警告を受けかねない場面に直面する可能性は、決して低くなかった。

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そこで前半終了後、ドルトムントのアシスタントコーチ、ロベルト・コヴァチはSkyから、2枚目のイエローカードで退場する恐れのあるこのMFを交代させるべきではないかと問われた。だが、ニコ・コヴァチ監督の弟は「彼には状況を判断できるだけの賢さがあると思う」と、その懸念を退けた。

その信頼が報われたことは、周知の通りだ。後半、ヌメチャがBVBの勝利の立役者になったのだから。55分、ファビオ・シウバのお膳立てから約18メートルの位置で巧みにシュートを放ち、ニコラス・クリストフの守るSVEのゴール、そのニアサイドへ低く狙い澄ました一撃を決めた。

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その15分後、ヌメチャは今度はやや遠い約25メートルから、こちらも見事なシュートを決めて2-0とした。ドイツ代表MFの2得点によって、リーグ2位のチームは、予定通り手にするはずだった勝利を苦闘の末に2-1でつかんだ。首位バイエルン・ミュンヘンとの間接対決という意味でも、非常に重要な勝利だった。

ヌメチャがBVBにとって持つ重要性：「チームメイトをより良くする」

ヌメチャが2枚目のイエローカードを受けないよう賢くプレーすると信じたコヴァチの判断は、まさに正しかった。試合後の記者会見でコヴァチは、2得点以外にもヌメチャがドルトムントのプレーにもたらしたものを改めて強調した。「存在感、ダイナミズム、技術によって」、26歳のヌメチャはBVBにとって極めて重要だと、クロアチア人指揮官は説明。「体の向きを変える動きで、多くの状況をとても素早く打開できる。それがチームメイトをより良くする」と語った。

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そしてヌメチャは、サッカー選手として最も充実する年齢、コヴァチの言う「パフォーマンスのピークを迎える年齢」に差しかかったばかりだ。土曜午後に2得点を挙げた選手には、なお「伸びしろがある」。ヌメチャがボルシアにとってどれほど重要かは、昨季、負傷によって欠場したリーグ戦5試合でチームが実感している。「あの時は、我々のプレーが少し停滞していたのが分かった」とコヴァチは振り返る。「彼がいれば、我々はまったく違う次元に到達できる。だから、彼がいてくれてうれしい」

Getty Images

今季のヌメチャには調子を落とす時期もあり、時折やや疲れているようにも見えた。それでも、BVBを形作る存在となった彼をコヴァチは欠かせないと考えている。「才能と技術という点では、世界最高のMFの一人だ」と、ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブークもエルフェアスベルク戦の勝利後、Skyで称賛した。「今日のようにフィニッシュまで決められれば、彼にはもともとシュート力があるのだから、彼より優れた選手はそう多くない」

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ヌメチャは2点目で時速124キロの強烈なシュートをネットに突き刺したが、BVBのGKグレゴール・コベルも、その一撃に自分の貢献が少しはあると主張した。ボルシアのYouTubeチャンネルのインタビューで、スイス人GKは「フェリックスらしいよ。何と言えばいいかな。ワールドクラスの選手だ」と称賛し、笑みを浮かべて付け加えた。「練習で僕がいつも彼を追い込んでいるから、あんなシュートを決められるのかもしれないね」

今節の「問題の言葉」：「接触の見た目」

まず断っておくと、今節のブンデスリーガで最も議論された場面の一つで、エルフェアスベルクの主将ルーカス・ピンケルトが足首を負傷し、ボルシア・ドルトムント戦の途中で交代を余儀なくされた（37分）のは、言うまでもなく非常に残念なことだ。

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それでも、ここでドルトムントのダニエル・スヴェンソンにレッドカードを示さなかったハルム・オスマース主審の判断は、間違いなく正しかった。確かにスウェーデン人DFは、足裏を見せた状態でピンケルトの足首を強く踏んだ。いわゆる「接触の見た目」は、ルール上、退場に相当するものだった。しかし、ファウルにレッドカードを出すべきかを「接触の見た目」で決めるのは、VAR導入後に生じた望ましくない傾向だ。今回のような場面では、プレーの流れをまったく考慮できていない。ましてや、スヴェンソンに悪意は少しも見られなかった。

例えばピンケルトがボールを運んでパスを出し、守備側のスヴェンソンがスライディングをして、ボールがとっくに離れた後に土曜午後と同じ形で彼に接触したなら、当然レッドカードだ。だが今回の場面では、プレーの流れがまったく違った。スヴェンソンはカーニー・チュクウェメカのパスを左足で捉え、ペナルティーエリア中央へ送ろうとした。そのためにBVBの左サイドバックはスライディングを仕掛けた。そして決定的なのは、ボールに届く見込みが決してなかったわけではないことだ。

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そこへピンケルトが素早く割って入り、ボールをつついて外した。すると、ボールを捉えようとしたスヴェンソンのプレーは、100分の数秒の間に、必然的にピンケルトへの接触につながった。スウェーデン人DFには、もはや足を引くことなどできなかった。このプレーでエルフェアスベルクの選手がけがを負ったのは、もちろん非常に不運だ。しかし、スヴェンソンに何ができただろうか。悪意がまったくなかったこととプレーの流れを考えれば、イエローカードを出してもよいファウルではある。だが、レッドカードではないはずだ。

Getty Images

ここで、問題の言葉「接触の見た目」に改めて触れたい。画面で場面を何度も見たり、スローモーションで再生したりすれば、足首への接触だけを取り出すと、もちろんレッドカードに見える。しかし、退場につながり得る場面をそのように評価し、プレーの流れを完全に無視することが、サッカーのためになるとは思えない。

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ワールドカップ優勝経験者のマッツ・フンメルスも、今年1月にまさに同じ見方を示していた。ドルトムントがトッテナム・ホットスパーと対戦したチャンピオンズリーグの試合で、スヴェンソンが似たプレーによって実際にレッドカードを受けた時のことだ。「不運なプレーだが、現在はこう判定される。私にとってはレッドカードではない。典型的な、静止画で見ればレッドカードになる判定だ。プレーの流れを考えれば退場には値しない」と、当時テレビ解説者を務めていたフンメルスはPrime Videoで語った。

この見解は、土曜日のスヴェンソンの場面にもそのまま当てはめられるだろう。一方、この場面を巡ってSkyのスタジオでは、元選手2人の間で激しい議論が起きた。「スヴェンソンにはピンケルトがまったく見えていない。ボールに2センチ届かなかっただけで、ボールをプレーしようとしている。相手選手も、それ以外の何も見ていない。ボールをプレーすることだけを考えているんだ。……複数の動きが重なった結果で、サッカーでは起こり得ることだ」。ディートマー・ハマンは、レッドカードを示さなかったオスマース主審の判断をまったく正しいとしたが、パトリック・ヘルメスは反対の意見だった。

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「接触の見た目はこれ以上ないほど明白だし、けがのリスクもこれ以上ないほど高い。意図したわけではないという点は、君の言う通りだ、ディディ。でも、私だって意図していなかったのに、結果として間違ったことをした経験はたくさんある」と、元ドイツ代表FWのヘルメスは語った。これに対し、元ドイツ代表のハマンは、この夜の問題の言葉を引き合いに出して反論した。「『接触の見た目』という言葉を使った時点で、君の議論は失格だよ」

一方、オスマース主審自身は試合後、Skyで、映像を見て現在のルールに従えば、レッドカードを出すことも十分にできたと述べた。VARから連絡が入り、モニターで確認するよう促されていれば、そうしていた可能性は十分にある。ケルンのVARルームにいたパトリック・ハンスルバウアーが介入しなかったのは、サッカーにとって良かった。