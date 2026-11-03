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BVBニュース：マティアス・ザマーがドルトムントのニコ・コヴァチ監督を擁護

ボルシア・ドルトムントはブンデスリーガで8試合を終え、バイエルンと並んで首位に立っている。それでも、ドルトムントのプレースタイルをめぐる議論は続く。特に、時に結果重視で派手さに欠けるサッカーには、一部の識者から批判の声が上がっている。

BVBの顧問を務めるマティアス・ザマーは、こうした批判に納得していない。番組『Sky90』でニコ・コヴァチ監督を擁護し、とりわけ人との接し方における手腕を高く評価した。

「彼は紳士のような人だ。選手に対してもそうだ。立ち居振る舞いに風格がある。私たちはいつも、今の時代はピープルマネジメントがこれまで以上に重要だと言いながら、戦術の話ばかりしている。少し大げさな言い方だが、彼の人を導く力と信頼性は特別だ」とザマーは語った。

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ザマーは、クロアチア人指揮官の下での競技面の進歩も、コヴァチを評価する理由に挙げた。2025年2月の就任以来、ドルトムントは着実に進歩してきたという。「彼が来てから築かれた基盤は、驚くべきものだ」とザマーは話した。

ザマーが特に理解を示さなかったのは、ドルトムントのプレースタイルをめぐって議論が続いていることだ。コヴァチはブンデスリーガで1試合平均2ポイントを獲得しており、優れた成績を残している。

それでも指揮官の仕事に繰り返し疑問の声が上がることに、元ドイツ代表選手は納得できないという。「ドイツで『ざわつきがある』などと言われるのは受け入れられない。どれも実体がつかめない話だ。私には理解できない」と59歳のザマーは説明した。

IMAGO

BVBニュース：マルク・バルトラがドルトムントへの帰還を語る

ボルシア・ドルトムントは水曜日の夜、21時からチャンピオンズリーグでセビリアのレアル・ベティスと対戦する。かつて2016年から2018年までBVBでプレーし、2017年4月11日にドルトムントのチームバスが襲撃された際、チームで唯一負傷したマルク・バルトラとも顔を合わせることになる。

現在35歳で、BVBでは公式戦51試合に出場したスペイン人選手は、今ではこの出来事について話したくないという。ただし、SIDに対しては「人生や家族、チームメート、そして時に当たり前だと思ってしまう小さなことを、より大切にするようになった」と語った。街との特別な関係もそこから生まれたという。「だからドルトムントは、いつまでも私の心の中で特別な場所であり続ける」

退団からほぼ9年がたち、バルトラは再びドルトムントのスタジアムのピッチに立つ。そこで特別な欧州の大会にベティスの選手として出場できることは、彼にとって大きな意味を持つ。「戻ってきて、これほど特別な大会でベティスを代表できるのは贈り物のようなものだ」と語り、「本当に楽しみにしているし、ドルトムントには強い絆を感じている」と続けた。

バルトラが帰還に際して何より楽しみにしているのは、ジグナル・イドゥナ・パルクの雰囲気だ。「音が聞こえるスタジアムもあれば、肌で感じるスタジアムもある。素晴らしいスタジアムでプレーすることはできても、ヴェストファーレンシュタディオンで感じるものは言葉にしがたい。すさまじいエネルギーだ」。そのエネルギーの中では「スタジアム自体が生きているように感じる。地面まで含め、すべてが揺れる。自分で体験しなければ分からない」という。

Getty Images

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