ボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は金曜日の記者会見で、ヨエイ・フェールマンのパフォーマンスについて詳しく語った。

フェールマンは昨夏、2200万ユーロでPSVからドルトムントに移籍した。司令塔は適応に少し時間を要したものの、直近の試合では先発出場している。

コヴァチ監督は、ドルトムントがSVエルフェアスベルクと対戦するリーグ戦を前にした記者会見で、こう切り出した。「ここブンデスリーガのテンポは、オランダよりもはるかに激しい。守備もオランダよりずっと強度が高く、量も多い」

一方、オランダとドイツではプレースタイルが大きく異なることから、コヴァチ監督はフェールマンが今、ボール保持時には「まさにトップレベル」にあると見ている。「オランダでは、ボールを使ったプレーがはるかに重視される」と説明した。

「ジョーイのボールを持ったときのプレーで素晴らしいと思うのは、そのシンプルさだ。シンプルにプレーすることには難しさもあるが、美しさもある。ヒールでのパスや、ほかの複雑なプレーは必要ない。彼がすべきなのは、後方から前方へとプレーを進めることだからだ」

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「彼はそれをとてもうまくやっている。もちろん、周囲のチームメートとの連係もある」とコヴァチ監督は評価する。「特にセンターバックが彼を強く信頼しているのが分かる。何度も彼にパスを出そうとする。彼は毎回、体の向きも非常に良く、適切な位置を取っている。だから素早く前方へボールを運んだり、

プレーの方向を変えたりできる」

総じて、フェールマンのドルトムント移籍はここまで大成功と言えると、コヴァチ監督は考えている。「彼は先を見据えてプレーする、非常に知的な選手だ。ボールを持ってから解決策を探すのではなく、受ける前にすでに答えを用意している。つまり、判断が非常に速い。その恩恵を受けるのは彼自身だけでなく、何よりもチームだ」