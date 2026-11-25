共有 GOALをGoogleでフォロー

ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は、アーセナルと1-1で引き分けたチャンピオンズリーグの試合で、後半にヴィクトル・ギェケレシュのハンドがあったにもかかわらず、VARが確認しなかった理由に疑問を呈した。PKが与えられず、ジョーブ・ベリンガムのゴールも取り消されたことに不満を抱きつつ、エミレーツ・スタジアムで得た貴重な勝ち点1を評価した。

広告

ドルトムント、アーセナル戦で貴重な勝ち点1

ドルトムントはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで、 アーセナルと1-1で引き分け 、エミレーツ・スタジアムから苦労して手にした勝ち点1を持ち帰った。ブンデスリーガ勢は敵地で粘り強さを見せ、欧州での戦いを順調に進めている。

開始わずか10分、ギェケレシュがゴールを決めてホームのアーセナルに先制点をもたらした 。しかし、ドルトムントは劣勢でも崩れず、試合に食らいついた。55分にはマクシミリアン・バイアーが同点ゴールを決め、コヴァチ監督率いるチームに勝ち点1をもたらした。

コヴァチ監督、ギェケレシュのハンドを巡りVARに疑問

ドルトムントは後半、アーセナルのペナルティエリア内で起きた物議を醸す場面を経て、勝ち点をさらに積み上げられたはずだと感じていた。ドルトムントのコーナーキックがギェケレシュの腕に当たったが、アーセナルのFWにとって幸運なことにPKは与えられなかった。試合後、コヴァチ監督はVARがこの場面を確認しなかったことへの不満を口にした。

「VARはハンドの場面を見るべきだったと思う。確認する価値はあった」とコヴァチ監督は、『ESPN』が伝えたところによると語った。「ピッチ上の判定への介入を減らそうとしているのだろうが、介入すべきときにしなくていいという意味ではない」

広告 広告

ベリンガムのゴールは認められず、上位の勝ち点差は僅差に

試合を通じてシュート数ではアーセナルが大きく上回ったものの、ドルトムントも十分な脅威を見せた。ジョーブ・ベリンガムはネットを揺らしたが、オフサイドでゴールは取り消された。もどかしい場面がありながらも、コヴァチ監督は最終的な結果を冷静に受け止めた。

Related Topics

「それについて嘆くつもりはない。起きたことは変えられない。我々は勝ち点1を得た」と語り、「敵地でのアーセナル戦で得た大きな勝ち点1だ。ファン、チーム、クラブの全員にとって大きい」と続けた。

この引き分けで、ドルトムントはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで5試合を終えて勝ち点10の7位。首位レアル・マドリーとは勝ち点5差となっている。アーセナルは勝ち点11で、ドルトムントより2つ上の5位につけている。

広告

両チーム、国内リーグの大一番へ

両クラブはここから国内での戦いに目を向け、重要なリーグ戦を迎える。コヴァチ監督率いるドルトムントは、次戦でバイヤー・レヴァークーゼンとのブンデスリーガの一戦に臨む。一方のアーセナルも、欧州の舞台で勝ち点を取りこぼしたことを引きずる暇はなく、プレミアリーグでのマンチェスター・シティ戦に備える。