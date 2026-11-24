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ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は、注目のチャンピオンズリーグでの対戦を前にアーセナルへ明確なメッセージを送った。プレミアリーグ首位チームを破るだけの力があると主張。エミレーツ・スタジアムでは、ドイツとイングランドの現在の首位チームが、欧州での実力を試す一戦に臨む。

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コヴァチ監督、欧州での大一番を歓迎

ロンドン北部での戦術的な駆け引きは、欧州でも特に好調な２チームの対戦となる。ドルトムントは現在、チャンピオンズリーグの順位表で勝ち点９の12位。好位置につけているものの、自動的に次の段階へ進める順位まで上がりたいところだ。エミレーツ・スタジアムでの勝利は、国内での強さを欧州での成功につなげようとするクラブにとって、大きな意思表示となる。敵地で現イングランド王者と対戦する厳しさはあるが、コヴァチ監督はアーセナルの評判にひるんでいない。

ドルトムントの指揮官は、チームにみなぎる自信を強調した。「もちろん、これがどれほど難しい試合かは十分に分かっている。だが、私たちも相手にとって戦いにくいチームだし、チャンスは訪れる。 私たちには力がある 。望むもの、つまり勝ち点を持ち帰れるだけの力だ。そのためには、ボールを持つ時も持たない時も、最高のプレーをしなければならない。アーセナルには本当に優れた選手がいるからだ」とコヴァチ監督は語った。

アーセナルの堅守をどう崩すか

コヴァチ監督は、攻略しなければならない相手の守備の堅さを理解している。アーセナルは４試合でわずか３失点と、今大会で最も失点が少ない。しかしドルトムントの指揮官は、攻撃陣には守備を突破するだけの創造性があると考えている。両チームの攻撃陣の力を踏まえれば、無得点のまま終わる可能性は低いとみている。

「アーセナルは非常に、非常に良いチームだ。あれだけのトップ選手がそろうイングランドのリーグで優勝するなら、明らかに力があるということだ。アーセナルには実に多くのことができる。私たちは守備の規律と、ボールを持って試合をコントロールすることの間で、適切なバランスを見つけなければならない。両チームには得点し、チャンスをつくるだけの力があるので、０－０にはならないと思う」とコヴァチ監督は付け加えた。

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遠征チームに２人が復帰

ドルトムントにとって大きいのは、主力のセール・ギラシとカーニー・チュクウェメカが復帰したことだ。２人は月曜日、チームがドルトムント空港から出発する前に、ブラッケルの施設で行われた最後の練習に参加した。筋肉系のけがから回復したことで、選手層の厚さが重要になるこの試合に向け、コヴァチ監督の選択肢が増えた。主将のエムレ・ジャンは負傷で欠場が続くものの、24人の遠征メンバーに同行し、ピッチサイドからチームを支える。

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指揮官は２人が出場可能だと認める一方、先発起用については明言しなかった。「２人は明日の試合に向けて準備ができている。だからメンバーに入っている。間違いなく出場可能だ。先発するのか、途中から出るのかは明日分かる」と説明した。

最近の対戦はドルトムントに軍配

両チームがチャンピオンズリーグの公式戦で最後に対戦したのは12年前だが、プレシーズンの対戦はまだ記憶に新しい。ドルトムントは８月にアーセナルを３－２で下した。この試合ではイーサン・ヌワネリが得点を挙げており、同選手はその後、ローンでヴェストファーレンシュタディオンへ移籍した。この結果はコヴァチ監督のチームに心理的な後押しを与えている。アルテタ監督率いるスター選手たちと、敵地でも互角に戦えることを証明したからだ。