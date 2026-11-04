ギラシーに代わって、34分にMFコンスタンティノス・カレツァスがピッチに入った。ギリシャ人選手はファビオ・シウバのやや後方でプレーし、以降、シウバがボルシア・ドルトムントの唯一の最前線の選手となった。

ギラシーの負傷の原因は、どうやら前半3分の場面にあったようだ。右サイドからのユリアン・リエルソンのクロスに対し、ギラシーはゴールエリアでわずかにボールに届かず、滑った勢いでニアポストに衝突した。

当初は支障なくプレーを続けているように見えたが、時間がたつにつれて痛みは強まっていった。開始から30分弱が過ぎたころ、ギラシーは太ももに手を当て、問題があることを示した。

ただ、最初に交代の動きがあってから実際に退くまでには、さらに数分を要した。カレツァスはすでにウォーミングアップ用のビブスを脱いでいたが、コヴァチ監督は待つよう促し、ギラシーがプレーを続けられることを期待した。サイドラインで相談し、ギラシー自身も続行を試みたものの、結局は交代を余儀なくされ、0-0の場面でカレツァスが代わって入った。

ギラシーはどれほど離脱する？ コヴァチ監督は慎重ながら長期離脱を否定

ギラシーの負傷の程度は不明で、診断はまだ出ていない。ただ、BVBのニコ・コヴァチ監督は2-1の勝利後、慎重ながらも長期離脱にはならないとの見方を示した。「太ももに何かを感じたようだ。これから何なのかを確認しなければならないし、もしかすると筋肉の軽い損傷以上のものなのかも見極める必要がある。ただ、私はそうは思っていない」と、コヴァチ監督はDAZNに語った。

いずれにせよ、問題を抱えたギラシーをピッチに残すリスクは冒したくなかったと、コヴァチ監督は説明した。土曜日に控えるSVエルフェアスベルクとのブンデスリーガの試合にこのFWが出場できない場合は、「もちろん、代表戦期間が明けたら戻ってこられることを願っている」とドルトムントの指揮官は話した。

ギラシーは今季、BVBで何ゴールを挙げている？

チャンピオンズリーグ（CL）でここまで4試合を終えて勝ち点9を積み上げたBVBにとって、ギラシーの長期離脱はチーム最多得点者を失うことを意味する。シュトゥットガルトに所属していた30歳のギラシーは、今季の公式戦14試合ですでに8得点を挙げ、さらに2アシストを記録している。とりわけCLでの得点ペースは際立ち、最初の3試合で4ゴールを決めた。

Getty Images

水曜夜に負傷交代したギラシーも、今季、重傷を含むけがで交代を余儀なくされたドルトムントの選手たちのリストに名を連ねることになった。すでにカレツァスや、同じギリシャ出身のヤニス・コンスタンテリアス、DFフィリッポ・マネらが負傷交代している。

BVBはベティス戦を前に、MFマルセル・ザビッツァーも急きょ欠くことになった。体調不良で出場できなかったためだ。一方、カレツァスはギラシーの代役として結果を残した。72分に2-1とする決勝ゴールを挙げたのは、このギリシャ人選手だった。それに先立ち、ホームのドルトムントは後半開始早々の49分にファビオ・シウバのゴールで1-0とリード。ベティスは67分にアイトール・ルイバルの得点で一時1-1に追いついていた。