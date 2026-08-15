フランス紙『L'Equipe』の報道によると、レッズはイブラヒム・ムバイェとブラッドリー・バルコラの獲得をできるだけ早くまとめたい考えだという。

ムバイェについては週末にもパリ・サンジェルマンにオファーが届く見通しで、その後、来週にバルコラの獲得へ動き出すとされている。PSGも一方で、この2人のアタッカーについて交渉に応じる姿勢を見せているようだ。これは複数メディアの一致した報道によれば、ミカ・ゴッツ（アヤックス・アムステルダム）とフェラン・トーレス（FCバルセロナ）という2人のアタッカーの移籍が、いずれも目前まで迫っているためだという。

バルコラのリヴァプール移籍の可能性をめぐっては、以前からうわさが続いている。23歳の同選手に対しては、アンフィールド・ロードからフランスの首都へ1億ユーロを超える金額が支払われる可能性があるという。ゴッツとトーレスの加入によって、ただでさえ限られていた定位置確保のチャンスはさらに低下する見込みだ。すでに昨夏、このフランス人選手は退団を考えていたものの、PSGが移籍を認めなかった。さらに数週間前には、2028年まで残る契約の延長を断ったとも報じられている。

BVBも関心：イブラヒム・ムバイェに興味を示すクラブは？

一方で、ムバイェの状況は異なる。まだ18歳の同選手をめぐっては、レッズは相当な競争相手を退けなければならないようだ。その中にはBVBも含まれており、セネガル代表の同選手はサイード・エル・マラの移籍破談以前から代替候補と見なされていた。今後、ボルシア・ドルトムントでこの話題が再び熱を帯びる可能性もある。さらに、ムサ・ディアビをめぐる移籍交渉が長引き、合意はまだまったく見えていないことから、バイヤー・レヴァークーゼンも関心を示しているとされる。

そのほか、マンチェスター・シティもこの非常に才能豊かなティーンエージャーに注目していたようだ。パリでは当面、定期的な出場機会を得るチャンスはもうないとみられている。終了したシーズンにはリーグ・アンで約1000分の出場時間を記録したが、チャンピオンズリーグでは少なくとも決勝トーナメント以降、完全に構想外となっていた。

一方のリヴァプールには、コーディ・ガクポが移籍に向けてトッテナム・ホットスパーとすでに進展した交渉を行っているとされるため、補強の必要性が確かにある。BVBもまた、エル・マラの代替候補としてムバイェだけを狙っているわけではない。ジャンニス・コンスタンテリアスとクリストファー・エンクンクにも強い関心を示しているようだ。