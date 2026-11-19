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ドルトムントはセンターバックの補強に向け、現在ドイツ2部リーグの選手に強い関心を寄せているようだ。

『kicker』によると、 2部で首位を快走するヘルタ・ベルリン のセンターバック、リヌス・ゲヒターがドルトムントの有力候補の一人だという。

ヘルタの下部組織出身である22歳のゲヒターは、リーグ開幕から11試合で勝ち点31を挙げたチームの躍進を支える主力の一人だ。ドルトムントが 昨夏に獲得したジョアン・ガドゥ と同様、フィジカルの強さと対人守備に優れ、最近はプレー面でも大きな進歩を見せている。

ドイツU21代表のゲヒターには、さらに魅力的な点がある。センターバックだけでなく、守備の右サイドでもプレーできるのだ。ニコ・コヴァチ監督の下、ドルトムントは最近、3バックから4バックへ切り替えることもあるだけに、この柔軟性は見逃せない強みとなる。

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リヌス・ゲヒター、ヘルタで昇格を果たしてからドルトムントへ？

さらに、ゲヒターとヘルタの契約は2027年に満了するため、現時点では来夏に移籍金なしで獲得できる見込みだ。『kicker』によれば、シーズン終了後の移籍は「現実的なシナリオ」だという。現在、入れ替え戦に回る3位に勝ち点10差をつけるヘルタとともに、ブンデスリーガ復帰を果たすかどうかには左右されない。

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ドルトムントが今冬の移籍市場で具体的な獲得に動けば、ヘルタにとってはこの若きDFから移籍金を得る最後の機会となる。一方、シーズン途中で絶対的な主力を失うことは、戦力面で大きな痛手だ。また、11歳で加入したヘルタに強い愛着を持つゲヒターが、ブンデスリーガ昇格を目前にして簡単に去るとは考えにくい。

Getty Images

ゲヒターは17歳のとき、当時まだブンデスリーガに所属していたヘルタでデビューした。プロ1年目には一時、レギュラーとしてプレーしたものの、その後は本格的なブレイクまで時間を要し、2022-23シーズン後半戦にはアイントラハト・ブラウンシュヴァイクへ期限付き移籍した。ベルリンに戻ると、ヘルタの2部降格後、徐々にチーム内で地位を築いた。今では欠かせない存在となり、今季ここまでの公式戦13試合すべてでフル出場している。

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クラブで安定したプレーを続けたことで、ドイツU21代表にも復帰した。アントニオ・ディ・サルヴォ監督率いるチームでこれまで7試合に出場しており、来夏にアルバニアとセルビアで開催されるU21欧州選手権のメンバー入りを目指している。

ドルトムントのセンターバック陣は今、どのような状況か？

ドルトムントでは、センターバックが短期・中期のチーム編成における重点となっている。ヴァルデマール・アントンは2028年に満了する契約を延長する見込みだ。一方、もう一人の経験豊富な主力センターバックであるニコ・シュロッターベックは、4月に2031年までの新契約を結んだ。ただし、その契約には契約解除条項が含まれ、退団の可能性は決して排除できない。 FCバルセロナなどのビッグクラブが獲得に向けて動いている ことも、その理由の一つだ。

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ドルトムントには、将来を担うセンターバックとしてガドゥがすでに在籍している。19歳のガドゥは加入後の数カ月で好印象を残した。しかし、この3人を除くセンターバック陣には不透明な点が多い。エムレ・ジャンは 3月から前十字靱帯断裂で離脱しており 、2027年1月の復帰を目指している。その後、満了を迎える契約の延長を勝ち取るためにアピールする時間はまだ多少あるが、先行きはまったく見通せない。

ラミ・ベンセバイニの契約も今季限りで満了する。31歳のアルジェリア人選手がその後もドルトムントに残る可能性は、現時点では低そうだ。また、フィリッポ・マネとルカ・レッジャーニの両若手も、これまで継続してレギュラーに定着することはできていない。 特にレッジャーニは退団に向かう可能性が高まっている 。

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そのため、ドルトムントのオーレ・ブックSDらはセンターバックの補強候補を探している。『kicker 』によれば、ゲヒター以外にも、2部リーグの選手が関心を集めているという。1.FCニュルンベルクのフィン・オットーとアレクシオス・カロゲロプーロスも、ドルトムントの候補リストに入ったようだ。