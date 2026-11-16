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今季プレミアリーグで最大のサプライズとなっているのがブライトンだ。その躍進を支えるのは、何よりも2人のドイツ人、ファビアン・ヒュルツェラー監督とベテランのパスカル・グロースである。

クイズを一つ。今季ここまでのプレミアリーグで最高の選手は誰か。答えはパスカル・グロースだ。少なくとも、定評あるスポーツ専門メディアのThe Athleticはそう評価している。特にドルトムントのファンの中には、初めは悪い冗談のように聞こえる人もいるだろう。だが、根拠のない評価ではない。

実際、そのランキングでグロースはデクラン・ライス（2位、アーセナル）やアーリング・ハーランド（3位、マンチェスター・シティ）といったスターを上回った。ランクインしたドイツ人の海外組は、ほかにケヴィン・シャーデ（44位、ブレントフォード）だけ。例えばフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）は、トップ50にすら入らなかった。

現在35歳のグロースにとって、これは当然の評価といえる。 2026年初めにドルトムントでニコ・コヴァチ監督から必要とされなくなり、冬にほとんど予想外の形でブライトンへ戻った 後のことだ。

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ブライトンの愛称「シーガルズ」は現在、首位で前回王者のアーセナルに勝ち点5差の2位につける。アーセナルは今季も優勝の大本命と目され、開幕から10節で9勝を挙げてその評価を裏付けている。唯一の敗戦を喫した相手は、そう、ブライトンだ。 ヒュルツェラー監督率いるチームは9月中旬、見事な戦術で前回王者を3-0で圧倒した 。王者は格下と見られていた相手の極めて攻撃的なプレスに、まったく対応できなかった。

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その試合で際立っていたのは、ほかでもないグロースだった。1ゴール、1アシストを記録したが、これは一度きりの活躍ではない。MFは直接的な得点関与10回（4ゴール、6アシスト）で、ハーランド（9ゴール、アシスト0）を上回り、プレミアリーグの得点関与数でトップに立つ。ブライトンがリーグ最多得点を誇る上でも、決定的な役割を果たしている。

さらに、アーセナル戦で強烈な印象を残した数週間後には、プレミアリーグの月間最優秀選手に選ばれた。35歳3カ月での受賞は史上6番目の年長記録となる。グロースより年長だったのは、スチュアート・ピアース、テディ・シェリンガム（ともに38歳）、クリスティアーノ・ロナウド（37歳）、ジャンフランコ・ゾラ（36歳）、ポール・スコールズ（35歳9カ月）だけだ。

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何とも不思議なタイミングだった。グロースはそのわずか数日前、ドイツ代表からの引退を発表したばかり。「このクラブでサッカーをするのは今も楽しい。でもドイツでは世代交代が進んでいるし、それは良いことだ。彼らを応援するよ」。ユルゲン・クロップが初めて選んだ代表メンバーの発表直後、そう語っていた。中盤の競争が激しい中でも、当時の代表監督ユリアン・ナーゲルスマンがどうしても連れていきたいと考えて選んだワールドカップメンバー入りも驚きだった。ナーゲルスマンはグロースを代表チームの「接着剤」とたたえた。「彼は選手たちの間をつなぐ磁石のような存在だ。今、誰が何を必要としているかを察する優れた感覚を持っている」

結局、海外での惨敗に終わった大会でグロースが出場したのは、グループステージ最終節の消化試合となったエクアドル戦で、途中出場した際だけだった。1-2で敗れたその試合が、代表としての最後の出場にもなった。ドイツがパラグアイとのPK戦で屈辱的な敗退を喫した際は、サイドラインから見守ることしかできなかった。 後にグロースは、ほかの何人かとは違い、自分はPKを蹴りたかったと明かした 。「その状況には備えていた。でも、後からとやかく言うつもりはない」と話している。

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この言葉は、自分に合った環境でグロースがどれほどの価値を発揮できるかをよく表している。必要なときに力になる、物静かなリーダー。先頭に立つ一方で、脇役に回ることもいとわない。ブライトン復帰後もそうした脇役を担うという見方は、とうに、しかも記録的な速さで覆された。移籍発表の翌日には途中出場し、5日後には復帰後初の先発出場。相手はマンチェスター・シティだった。

IMAGO

ドルトムントとコヴァチには、もう十分な体力がなかった？ グロースを巡る誤解

とはいえ、そうした見方も十分に理解できた。グロースはドルトムントで、期待外れともいえる時期を過ごしていたからだ。2024年夏には重要な補強として歓迎された。疑いようのない高い戦術理解力で守備と攻撃をつなぎ、前監督ヌリ・シャヒンのピッチ上の右腕となることを期待されていた。しかしコヴァチ監督の下では、公式戦50試合で16回の得点関与を記録する好調な時期を経た後、最後はベンチ要員となった。運動量と身体能力が重視されるシステムで、2025-26シーズン前半のグロースに、フェリックス・エンメチャ、マルセル・ザビッツァー、ジョーブ・ベリンガムを押しのける場所はなかった。出場時間は、可能だった2220分のうち732分にとどまった。

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一方、ブライトンへ戻る選択は自然で、筋の通ったものでもあった。かつて本格的に頭角を現した場所への帰還だ。イースト・サセックス州のクラブは当時、一般にはまったく無名だったグロースをインゴルシュタットから獲得するため、300万ユーロを支払った。 今では、データのみに基づき、他クラブにも幾度となく模倣されたスカウティング体制を通じた型破りな補強で知られる クラブだ。それから7年、プレミアリーグ228試合で75回の得点関与を記録した後、ドルトムントが700万ユーロで獲得した。

グロースはヒュルツェラー監督の下、現所属選手の誰にもないほどの信頼を得ている。主に攻撃的なインサイドハーフとして起用され、時にはキャプテンマークも巻く。マンチェスター・シティ戦で先発復帰して以降、リーグ戦でベンチスタートとなったことは一度もない。途中交代もわずか2回だ。ブライトンで比類ないその立場は、平均を大きく上回る得点関与数だけによるものではない。

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驚異の数字を残すグロース。得点を生むだけにとどまらず、将来は監督に

グロースは、得点を生み出すだけの選手ではない。データベースのFotMobによれば、シュートにつながるプレーを29回作り出し、リーグで最も創造的な選手でもある。身体面でも、ほかの選手に十分対抗できることを証明している。ドイツ代表で19試合に出場したグロースは、10試合でマラソン約3回分に相当する119.5キロを走り、プレミアリーグの全選手で最長の走行距離を記録した。ドルトムントやコヴァチ監督を驚かせるであろう数字だ。

ゴール前での目覚ましい成績について、グロースは先ごろSkyに「必ずしも予想していなかった」と語り、続けて的確に分析した。「僕個人にとっても、チーム全体にとっても良いスタートだった。僕らのプレースタイルは自分にとても合っていると思う。多くのチャンスを作り、何度もボールを奪い、ラストパスを出せる場面に頻繁に入っていける。僕らは多くの得点機会を作りたい。このチームでプレーするのは純粋に楽しい」

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そして、誰に分かるだろうか。この躍進がブライトン史上初のチャンピオンズリーグ出場につながるかもしれない。そうなれば、今季終了時に契約が満了するグロースにとって、引退は選択肢にならないだろう。「調子が良く、楽しめて、チームの助けになれる限りは続ける。自分に合い、やりがいがあって、満足できる役割をチームで担うことも大切だ。それが続く限り、辞める理由はない」。グロースは前述のインタビューで意味深にそう強調し、現役を終えるとしても、自分の中で「納得できる」と説明した。

その後の計画も明確だ。マンハイム出身のグロースには、多くの人が成功を予想する監督としての道が開けている。取得を残すのは「フースバルレーラー」の指導者資格だけだと、先ごろkickerに明かした。「今のスケジュールでは、そのための時間がないからね」と語り、もっともな理由からこう続けた。「だから、もう少し待たなければならない。でも問題はないよ」

Getty Images

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パスカル・グロース：ドルトムント時代とブライトン復帰後の成績比較