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ヘルタ・ベルリンのシュテファン・ライトル監督が、ドルトムントからの関心が高まる22歳のセンターバック、リヌス・ゲヒターの残留に向けて「戦う」と宣言した。ブンデスリーガ2部首位のヘルタは日曜日、エネルギー・コットブスに4-0で快勝して首位でのリードを広げたが、試合後は契約満了が迫るDFの去就が話題の中心となった。

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契約を巡る状況が冬の移籍憶測を呼ぶ

ライトル監督は、『キッカー』 が ドルトムントがベルリン出身のゲヒターを追っている と報じた後、同選手の退団を巡る話をすぐさま否定した。契約は来夏に満了し、延長が近い状況にはない。ヘルタにとっては、機動力と足元の技術を備えたDFから移籍金を得る最後の機会となる。ゲヒターがラウジッツ地方での試合でチームの今季2部4度目となる無失点に貢献した直後に、移籍の噂が浮上した。

ライトル監督、退団の可能性を否定

ゲヒターの去就は夏にも話題となっていた。ヘルタがマルテン・ヴィンクラーのRSCアンデルレヒト移籍を認めた直後の8月、ライトル監督はゲヒターについて「売却しない」と明言していた。コットブス戦勝利後の記者会見で新たな移籍報道について問われると、ドルトムントとの接触はないと強調。クラブ幹部が売却を検討するなら、若手DFの残留に向けて「戦う」と述べた。

主力を失う可能性を受け入れないライトル監督は、こう語った。「噂にすぎない。なぜこの選手を手放す必要があるのか。この選手を手放すことが、皆さんにとってウィンウィンになるような状況はない」

ゲヒターは優勝争いに集中

ヘルタがブンデスリーガ2部で見せる圧倒的な強さにより、際立った活躍を見せるDF陣への注目はさらに高まっている。敵地での勝利に加え、FCニュルンベルクがアイントラハト・ブラウンシュヴァイクに1-2で敗れたことで、首位でのリードは勝ち点10に広がった。試合後、ミックスゾーンで取材に応じた ゲヒターには、1部の強豪からの関心について当然質問が及んだ 。

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22歳のゲヒターは関心を寄せられる喜びを認めつつ、地元クラブへの思いを強調し、『Sky』にこう語った。「あれほど大きなクラブが興味を持ってくれるのは、この上ない光栄だ。でも、僕はここにいる。ベルリン出身の選手として首位に立っている今を楽しんでいる。勝ち点10のリードがあって、もっと上を目指したくなる。今この瞬間を生きている」

首位ヘルタ、次節はKSCを迎える

ヘルタは次の土曜日にオリンピアシュタディオンへ戻り、KSCを迎える。2部の昇格争いで築いた大きなリードを維持したいところだ。ライトル監督率いるチームが勝ち点10差を1部復帰につなげるには、ゲヒターをプレーに集中させることが重要となる。一方、クラブ首脳陣は契約延長交渉を早急に始めるか、ドルトムントや他の獲得希望クラブから冬に正式なオファーが届く事態に備えなければならない。