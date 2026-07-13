ドリーセン、W杯の監督に激怒「狂っている、頭がおかしい」

『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト「Kick-Off」で、ヴァレンティン・ドリーセンはイングランド代表監督トーマス・トゥヘルを批判した。ドリーセンは、トゥヘルがピッチサイドで取りつかれたように振る舞う姿は異常だと語った。

「狂気じみた、正気を失った男がサイドラインに立っている。常軌を逸している」と、ドリーセンはドイツ人監督を呆然と見つめる。「そんな態度で選手たちに訴えかけられるのか？」

「選手たちは酷暑と高湿度の中、ノルウェーに勝った直後だ。そんなときにトゥヘルに説教されるのはごめんだ。それなのに彼自身はタッチラインで馬鹿みたいに叫んでいる」 ドリーセンは、1－2で勝ったノルウェー戦でイングランドのプレーがひどかったと批判したトゥヘルにも言及した。

ITVのインタビューでジュード・ベリンガムは代表監督の発言に不快感を示した。このMFは、灼熱のマイアミでノルウェーのスター選手たちと対戦するのは非常に困難だったと強調した。

「トーナメントのこの段階では、美しいサッカーより準決勝に進めるかどうかが大切だ。ベリンガムはその点で大きく貢献した」とマイク・フェルウェイは述べ、2得点を挙げたベリンガムを評価した。「だから、監督として常識的な振る舞いをしてほしい。」

「だが、この男にはそれができない」とドリーセンが付け加える。「この男は本当にまともに振る舞えない。それにトゥヘルにはベリンガムとの因縁があった。そもそも彼を招集したくなかったからだ。レアル・マドリードでの活躍が不十分だったし、ピッチ上での振る舞いは最低レベルだったからな。」

それでもイングランドは準決勝へ進出し、相手はアルゼンチン。もう一方ではフランスとスペインが対戦する。