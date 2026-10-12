デ・テレグラーフ紙のサッカー部門責任者ヴァレンタイン・ドリーセンは最近、バス・ナイハウスについて審判から匿名の手紙を受け取った。月曜夜の番組 Vandaag Inside で明かした。

月曜の放送では、土曜日に行われたアヤックス対NEC（1-1）で、アブデラ・ウアザネがブライアン・リンセンに犯したファウルが話題になった。ナイハウスは「足と足が接触した。イエローカードで十分だ」と述べ、セルダル・ギョズビュユク主審がレッドカードを出さなかった判断を支持した。

ドリーセンは皮肉を込めて「バスはまた、ここにKNVBを代表して座る戦略家の役割を演じている」と語った。「審判から匿名の手紙を受け取った。そこには、バスがKNVBによって、Vandaag Insideに戦略的に送り込まれた駒として利用されていると書かれている。本気でそう書いてあるんだ」

ドリーセンは、手紙の内容をすべて読み上げることはできないと強調した。「急いでざっと目を通した。あの審判はずいぶん力を入れて書いたようだ。4ページもある」

ドリーセンの異例の話を聞いたヨハン・デルクセンは、冗談めかして「つまりバスはスパイというわけだ」と言った。

トーク番組にバーカウンター席のゲストとして出演していたナイハウスは、ドリーセンとデルクセンの発言を聞いて、もっぱら笑っていた。