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ライブ
Valentijn DriessenVandaag Inside
Rian Rosendaal
翻訳者：

ドリーセン、番組『Vandaag Inside』でナイハウスに関する驚きの情報が記された匿名の手紙を読み上げる

オランダ

デ・テレグラーフ紙のサッカー部門責任者ヴァレンタイン・ドリーセンは最近、バス・ナイハウスについて審判から匿名の手紙を受け取った。月曜夜の番組 Vandaag Inside で明かした。

月曜の放送では、土曜日に行われたアヤックス対NEC（1-1）で、アブデラ・ウアザネがブライアン・リンセンに犯したファウルが話題になった。ナイハウスは「足と足が接触した。イエローカードで十分だ」と述べ、セルダル・ギョズビュユク主審がレッドカードを出さなかった判断を支持した。

ドリーセンは皮肉を込めて「バスはまた、ここにKNVBを代表して座る戦略家の役割を演じている」と語った。「審判から匿名の手紙を受け取った。そこには、バスがKNVBによって、Vandaag Insideに戦略的に送り込まれた駒として利用されていると書かれている。本気でそう書いてあるんだ」

ドリーセンは、手紙の内容をすべて読み上げることはできないと強調した。「急いでざっと目を通した。あの審判はずいぶん力を入れて書いたようだ。4ページもある」

ドリーセンの異例の話を聞いたヨハン・デルクセンは、冗談めかして「つまりバスはスパイというわけだ」と言った。

トーク番組にバーカウンター席のゲストとして出演していたナイハウスは、ドリーセンとデルクセンの発言を聞いて、もっぱら笑っていた。 

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