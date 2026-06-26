ドリーセン、モロッコ戦でのオランダ代表の先発出場を危惧

ヴァレンティン・ドリーセン氏は、オランダ代表でドニエル・マレンのレギュラーが危ういと感じている。『デ・テレグラーフ』編集長は、W杯グループリーグでチュニジアを3-1で下した試合でのマレンのパフォーマンスに感心していない。

オランダが挙げた3得点のうち2得点にマレンが関与していたことについて、ドリーセン氏は「彼なら切り抜けられるだろうと思うが、その後の展開が伴わない。2度良い動きを見せたが、その時点でシュートを打つべきだった。しかし、彼はそうしなかった」と『キックオフ』誌で嘆いた。

ドリッセン氏によると、マレンは代表攻撃陣での役割をまだ模索している。「彼はただドリブルを続け、ある場面ではゴールさえ通り過ぎた」と、チュニジア戦でのプレーに驚きの目を向けた。

「だからこそ、監督は右サイドに左利き、左サイドに右利きを起用したがる。内側に切り込んで得意な足でシュートできるからだ」と、ロナルド・クーマン監督がマレンを早々に交代させたのを見てドリーセンは語った。

ドリーセンは、すでに代表で得点を挙げているクリセンシオ・サマーヴィルとブライアン・ブロッベイの方が印象的だと語り、モロッコ戦ではマレンが先発から外れると予想する。「この場合、マレンはベンチ入りするだろう」

オランダはW杯ラウンド16でモロッコと対戦する。試合は月曜深夜3時（日本時間）にメキシコ・モンテレイで行われる。

なお、クーマン監督はサマーヴィルが累積警告の危険があったためチュニジア戦をベンチスタートしたと説明。途中出場し出場機会を得た。