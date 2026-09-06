土曜日にヨハン・クライフ・アレナで行われたアヤックス対PSVの頂上決戦のレベルに、代表監督シャビは衝撃を受けたはずだ。『デ・テレグラーフ』での分析で、バレンタイン・ドリーセンはそう結論づけている。

ドリーセンによれば、シャビはオランダ代表監督として一部をスペインから活動するという。「少なくとも最初の視察では、アヤックスとPSVは彼にオランダ行きの飛行機にもっと頻繁に乗ろうと思わせることはできなかった」

「後半にチャンスもゴールも生まれなくなると、試合は痛ましいレベルまで落ち込んだ」と、この辛口のフットボール部門責任者は結論づける。「PSVが土壇場で新生アヤックスの苦境をさらに深め、前半の1-2から1-3へと広げたとはいえ、両クラブともその低調さから逃れることはできなかった」

ドリーセンは、シャビがアヤックス対PSVを見て3人の名前を書き留めたと考えている。「ルベン・ファン・ボメル、ルトシャレル・ヘールトライダ、フース・ティルだ。このPSVの3選手は最高の出来ではなかったが、王者のゴールには関与していた」

とりわけファン・ボメルは、土曜日にアムステルダムにいたシャビの前で存在感を示した。「ファン・ボメルは重い膝の負傷から復帰して以降、彗星のような成長を遂げており、この頂上決戦でも絶えず脅威となっていた」

「ただ、彼の短気さはシャビの気に入らないだろう。それは彼の信頼性を損なうし、もしこのスペイン人監督が彼を招集するなら、左ウイングである彼にそのことを間違いなく厳しく言い聞かせるはずだ」と、ドリーセンはPSVの左ウイングが引き起こした小競り合いに言及した。

「もちろん、ファン・ボメルがやり返すのは構わない。彼はあまりにも多くのものを受けているのだから。だが、自分のベストを引き出すために一線を越える必要はない」と、ドリーセンはアムステルダムでのエールディビジ頂上決戦後に語っている。