「ファリオリって、すごい俳優だけど、信用できないクソ野郎だ！」

ヴァレンティン・ドリーセンは、ESPNがフランチェスコ・ファリオリに実施したインタビューに驚いている。アヤックスでの短期間の在籍を振り返ったこのイタリア人監督について、『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長は、現在ポルトを率いる彼を「大の演技派」と評した。

ファリオリは「昨シーズンの方が今年より良い仕事をした」と語った。

この発言にレポーターのクリスティアン・ウィラートは驚いた。追及されるとファリオリはこう説明した。「昨季はトロフィーがなかったかもしれないが、だからといって成果を否定すべきではない」

ドリーセンは番組『Vandaag Inside』でインタビューを強く批判。「1年間私を悩ませ、今度はでたらめだ。大の役者だ。本音が露呈した」と語った。

ドリーセンは「彼は以前からポルトと交渉していた」と説明した。 「その後、彼はアヤックスに『やる気がない。スタッフを5人増やしたい』と言い、『7月1日までに新クラブが決まらなければ無償で去る』と迫った。すると7月2日、ポルトから電話が来た。とっくに接触していたのだ。」

「ファリオリはただついてきて大金を稼いでいるだけだ。彼は大げさな演技派で詐欺師だ。しかもアヤックスの最後の4試合で9ポイントを失った張本人だ。」 一方、ヨハン・デルクセンは「彼はあのチームから最大限を引き出した。一見価値がないように見えても、多くの勝ち点を獲得した」とやや寛大な見解を示した。

「あいつは信用できないクソ野郎だ。スーツで右手にカップを持ち、『左手には優勝トロフィーを握りたかった』と言う。何という冗談だ。みんな騙されている」とドリーセンは厳しく締めくくった。