ドリーセン、クーマンの後任候補から大物を除外

ロナルド・クーマン監督の退任を受け、オランダサッカー協会（KNVB）は後任探しを開始した。ポッドキャスト『Kick-Off』でヴァレンティン・ドリーセンは、有力候補の一人を早くも除外した。

「KNVBはボーズを適任と見なしていないのではないか。そうでなければ、すでに何らかの接触があったはずだ」とドリーセンは語る。「1月の時点で『クーマンの去就は未定だが、君は候補だ』と言われていたはずだ」

『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長はさらにこう続けた。「ボスは『プロセス重視の監督』だという話もどこかで聞いた。フェイエノールトのアルネ・スロットと同様、彼はPSVの初シーズンでチームを軌道に乗せた。そして、彼らは素晴らしいサッカーを披露した。」

「それでも『時間がない。選手と過ごすのはわずかで、練習もできない』と言うだろう。だがボスは経験豊富だ。代表にビジョンを素早く浸透できる。クーマンは2回の練習でやった」。

フェルウェイは、ボスがアヤックスにいた頃をこう振り返る。「トレーニングでは戦術パターンを徹底的に叩き込み、メニューの間に休憩はない。試合中にも休憩がないからだ。非常にハードで、彼は毎日選手と向き合っていた。」

代表監督ではそれができない」とフェルウェイは指摘する。代表選手は日曜に試合を終えたばかりで、全力でトレーニングできない。 練習やミーティング、個別面談で伝えるべきことは山積みだ。ボズはクラブ向きで、代表には向かないと思う。だがチャンスを与えなければ、彼が適任かどうか証明する機会は永遠に訪れない。」

ボスはPSVを3年連続リーグ優勝に導き、毎年CL出場を果たした。今年初めに2028年6月30日まで契約を延長している。